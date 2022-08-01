Что такое магазины дьюти-фри и как они работают

Кому не хочется прикупить алкоголь, сигареты, парфюмерию и другие товары с хорошим дисконтом? Дьюти-фри шопы задуманы именно для этого. Такие магазины торгуют товарами без учета таможенной пошлины. А часто дело даже не в цене, а в качестве того же алкоголя и парфюмерии: можно не сомневаться, что покупателю действительно продадут оригинал. Да и расплатиться можно любой валютой – очень удобно. Что такое дьюти-фри и как они работают – расскажем в нашем материале.

Фото: Банки Сегодня Банки Сегодня

Что это такое

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Дьюти-фри (duty-free shop – в переводе с английского означает «без пошлин») – это магазины, которые торгуют товарами по ценам без учета акцизов, таможенных пошлин и НДС. Так называется магазин в аэропорту, на сухопутном пункте пропуска или на вокзале. Так как внутри страны они работать не могут, их открывают около границ – чтобы покупатель сразу вывозил купленное за пределы страны.Магазин беспошлинной торговли продаёт товар без отдельных пошлин и акцизов, что позволяет максимально снизить цену. Помимо алкоголя, сигарет и парфюмерии, такая схема делает выгодной покупку брендовых вещей, дорогих импортных товаров (от десертов до галстуков).

Впервые магазин беспошлинной торговли открылся в Ирландии еще в 1947 году — чтобы пассажиры, ожидающие дозаправки самолета, не оставались без дела. А уже в 1966-м магазинов дьюти-фри стало так много, что у них появилась своя Международная ассоциация магазинов Duty Free в аэропортах. Многие магазины относятся к крупным сетевым компаниям, а некоторые из них даже создаются государством.

Первый магазин duty-free в России был открыт в аэропорту Шереметьево в далёком 1988 году. Источник: svo.aeroСпустя 33 года беспошлинная торговля на аэровокзале живёт и здравствует. Свыше 60 магазинов расположены в терминалах A-F Шереметьевского аэропорта, где можно купить всё: от продуктов питания и алкоголя до брендовых очков. Покупателям доступен предзаказ, что позволяет сэкономить 5% цены.

Где находятся эти магазины

Дьюти-фри магазин традиционно располагается в нейтральной зоне (на «белой полосе»). Путь из неё – только вперёд, в сторону другого государства. Такие зоны есть при пересечении сухопутной границы, а ещё – в международных терминалах аэропортов. Например, между Беларусью и Польшей – целая россыпь дьютиков. Ими вполне может воспользоваться россиянин, путешествующий в Европу.

Иногда магазин может находиться на входе в аэропорт (до нейтральной зоны) или в отдельном здании. Но тогда делать там покупки можно, лишь имея авиабилет или посадочный талон на рейс.

То есть, магазины дьюти-фри привязаны к наземным границам и аэропортам. По факту, открыть такой магазин можно на любой таможне – было бы желание. Например, в 2013 г. появился duty-free магазин на границе Китая и России. Его организовали в рамках железнодорожной станции.

Также дьютики представлены на автомобильных пропускных пунктах между Россией и другими странами. Исключение – государства, входящие в Таможенный Союз. Между Беларусью и Россией магазинов беспошлинной торговли не может быть по определению. Однако их хотят открыть для тех, кто перелетает из одной страны в другую – чтобы поддержать отрасль.

Важно! На момент написания статьи duty-free в аэропортах доступен лишь при перелётах за пределы ЕАЭС. Если вы собираетесь в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь или Армению, воспользоваться магазином беспошлинной торговли не получится.

При международных перелетах

Магазин дьюти-фри – это достаточно прибыльный бизнес, а потому такие магазины можно найти в большинстве международных аэропортов, на наземных пунктах пропуска, вокзалах и в морских портах.

Больше всего duty-free shop в крупных международных аэропортах: Стамбул – магазины беспошлинной торговли занимают 55 тысяч квадратных метров, поделенных на 9 секций;

Сингапур – в аэропорту Чанги насчитывается более 350 магазинов duty-free, преимущественно премиальных брендов;

Дубай – магазины есть во всех трех терминалах аэропорта, общая площадь составляет более 36 тысяч квадратных метров;

Хургада – по одному отделу дьюти-фри в зоне прилета и вылета аэропорта, плюс еще два отдела в самом городе. Покупки можно делать в течение 48 часов после прибытия в аэропорт. В некоторых странах есть целые комплексы дьюти-фри. Например, недалеко от аэропорта Манилы (Филиппины) есть беспошлинный молл, где можно делать покупки по посадочному талону в течение 48 часов после прибытия. А в Таиланде есть сеть магазинов King Power, где можно выбирать товары в магазине в городе, а забрать потом в аэропорту при вылете.

В аэропортах в России тоже есть магазины дьюти-фри: Москва – зоны дьюти-фри есть во всех московских аэропортах. В Шереметьево есть более 60 магазинов во всех шести терминалах, включая терминалы для внутренних рейсов (там магазины работают под брендом Sheremetyevo Travel Retail).

В Домодедово есть магазины как для туристов международных рейсов, так и внутренних (Travel Value), во Внуково магазины есть в терминале А и в бизнес-терминале.

Есть магазины и в Жуковском;

Санкт-Петербург – в аэропорту Пулково более 30 магазинов, причем как в зоне до контроля, так и после. При желании можно набрать товаров в онлайн-корзину, оплатить и забрать в точке в аэропорту;

Екатеринбург – в аэропорту Кольцово есть несколько точек как в зоне прилета, так и в зоне вылета терминалов A и B. Правда, большая часть точек – кафе и рестораны;

Самара – в аэропорту Курумоч есть магазин сети Heinemann в зоне вылета, и ряд обычных магазинов, кафе и ресторанов;

Ростов-на-Дону – в аэропорту Платов есть магазин сети RegStaer, а также ряд других магазинов и заведений общепита В большинстве международных аэропортов в регионах России представлено по одному полноценному магазину duty-free, остальные предлагают сопутствующие товары.

При рейсах внутри ЕАЭС и по России

Суть магазинов дьюти-фри в том, что они могут продавать товары без пошлин, акцизов и НДС, потому что товар сразу же вывозится за пределы страны. Соответственно, если товар не вывозится с таможенной территории государства, магазин не имеет права продавать товары без уплаты косвенных налогов.

Поэтому на внутренних рейсах магазинов дьюти-фри в привычном понимании быть не может. Однако никто не запрещает открывать там обычные магазины — где товары продаются с учетом пошлин и косвенных налогов. В каждом аэропорту в России есть такие магазины — как правило, это не крупные компании, а просто обычные магазины, аптеки и заведения общественного питания. Цены в них, скорее всего, выше, чем в магазинах за пределами аэропорта — ведь кроме налогов, они платят еще и за дорогую аренду.

В случае с Россией стоит учитывать, что существует единое таможенное пространство внутри стран ЕАЭС. То есть, если товар перевозится из России в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию, формально он не покидает таможенной территории России.

Соответственно, с точки зрения уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов выезд в страны ЕАЭС — то же самое, что и перелеты внутри России. И магазинов дьюти-фри, которые продавали бы товары без пошлин, на таких рейсах быть не может.

Кстати, не так давно представители отрасли попросили разрешить открыть duty-free на рейсах по России и внутри ЕАЭС, но продавать там товары с учетом пошлин: Реакции от властей пока не последовало.

Как они работают

Правовые основы деятельности таких магазинов в России определены ст. 426 ТК ЕАЭС, Приказом ФТС России от 13.05.2019 № 776 и другими нормативными актами. Если в двух словах, то в дьюти-фри шопе не может быть открытого склада (только крытое помещение), он должен располагаться так, чтобы из него можно было пройти только на таможенный контроль. Подробнее – в ст. 380 ФЗ от 03.08.2018 №289.

В интернете есть полный список организаций, занимающихся беспошлинной торговлей. Привязка – к таможне. Например, во Внуковской таможне – 25 магазинов, в Шереметьевской – 30. У компании ООО «Регстаэр-М» – 21 точка, 384 сотрудника и 3 лицензии. Какие результаты деятельности она показала в 2021 году? Выручка составила 3,35 млрд.руб., прибыль – 289,02 млн. В 2020 г. всё было гораздо печальнее – 2,12 млрд. руб. выручки и 30,16 млн. убытка.

У компании ООО «ДУФРИ Ист» – 14 точек, 21 сотрудник и 2 лицензии, что с её показателями? Прибыли, если верить РБК, компания не видела с 2014 года, а убыток начался задолго до пандемии. В 2020 г. он составил почти полмиллиарда рублей!

Закончим обзор чем-нибудь интересным. У АО «Капо Дьюти Фри» – 16 точек, в том числе на Читинской таможне. В компании трудится 82 человека, ей выдано 7 лицензий. Более 25 лет на рынке! В 2020 г. выручка составила 770,4 млн. руб., прибыль – 58,57 млн. руб. В 2021 г. показатели ещё скромнее: 581,93 млн. руб. против 38,49 млн. руб.

Самым хорошим годом за последнее десятилетие был 2013-й. Тогда АО «Капо Дьюти Фри» показало 4,22 млрд. руб. выручки и 601,74 млн. руб. дохода. Смогут ли магазины беспошлинной торговли повторить этот успех? Едва ли.

Мы изучили лишь несколько компаний, занимающихся беспошлинной торговлей. Что их роднит, так это относительно небольшие площади и малое количество персонала. Есть, безусловно, гиганты. Например, ООО «Регстаэр-М» на Внуковской таможне располагает общей площадью 5991,9 кв.м., из которых 1957,4 кв.м., а остальное – 21 торговый зал. Зато ООО «Сувенир», который представлен в Шереметьево, разместил на 243,2 кв.м. 6 магазинов (вообще без складов).

Что можно купить в дьюти-фри: ассортимент товаров

В магазинах дьюти-фри можно найти широкий ассортимент товаров, но основу его составляют такие категории: алкоголь – за счет освобождения от акцизов он становится значительно дешевле, чем внутри страны. Кроме того, купленный в дьюти-фри алкоголь можно провозить на борту самолета, если он правильно упакован в прозрачный пакет, а у пассажира есть чек. В обычной ситуации на борт самолета по соображениям безопасности запрещено проносить жидкости в объеме более 100 мл.

Ради дьюти-фри производители даже увеличивают объем алкоголя – вместо привычных 0,7 литров там можно купить литровые бутылки;

табачные изделия – аналогично, они становятся дешевле за счет отсутствия акцизов и налогов;

парфюмерия – в аэропортах открываются фирменные магазины, что исключает риск попадания туда контрафактной продукции. Кроме того, парфюм также можно провезти на борту самолета, если он правильно упакован;

аксессуары и одежда известных брендов – аналогично, экономия на налогах и минимальный риск купить подделку;

сувенирная продукция – не имеет особого смысла с точки зрения налогов, но востребована, потому продается непосредственно в зоне вылета, и рассчитана на импульсивные покупки.

Цены в дьюти-фри в сравнении с обычными магазинами

На алкоголь

Сравним стоимость товаров в дьютике Шереметьево с другими предложениями. 1 литр Santa Teresa Rum стоит 86 евро, что по самому грабительскому курсу (100 руб.) составит 8600 руб., а по официальному – около 5200 руб. В «свободной» продаже бутылка 0,7 литра, то есть меньше на треть, стоит 3500 руб. Но есть нюанс. В магазинах Santa Teresa Rum нет в наличии – ни в одном.

Это интересно! До пандемии 40% не связанной с перелётами прибыли российских аэропортов составляла беспошлинная торговля

Алкоголь покупать выгодно. Например, ирландский виски тройной перегонки Jameson, 40%, что продают на winestyle.ru, стоит 2070 руб., а в аэропорту дьютика – 15 евро за 0,5 л. (то есть меньше 1000 руб.). Цена в аэропорту Стоимость в обычном магазинеGrant’s Triple Wood Smoky за 1 литр стоит 25 евро, то есть примерно 1500 руб. Зато в обычном магазине – 3500 руб. за бутылку 0,7 литра, и экономия получается уже двойной. Тот самый Грантс в дьютике Он же, но в меньшей таре и в обычном магазинеСписок можно продолжать, однако с каждым товаром лучше разбираться в отдельности. Кстати, в duty-free тоже бывают скидки, акции и распродажи. И тогда хорошее вино или коньяк вообще можно купить по смешной цене. Но есть нюанс: эти выгодные предложения доступны лишь пассажирам международных перелётов или путешественникам через сухопутные границы. Трудно подгадать отпуск или деловую поездку к распродаже.

На сигареты

Табачные изделия в магазинах дьюти-фри могут стоить дешевле, чем в обычной рознице, потому что основную часть цены в магазине составляют акциз и НДС. Но стоит учитывать несколько важных моментов: в России на торговлю табачными изделиями наложены серьезные ограничения. Например, их нельзя даже показывать в интернете, нельзя заказать или предварительно оформить покупку. Соответственно, и цены можно узнать только на месте;

есть серьезные ограничения на ввоз табачных изделий в Россию и другие страны (не более блока, иногда — меньше). Поэтому экономия на сигаретах может быть не такой большой — но, проходя в аэропорту мимо магазина дьюти-фри, курильщик все же может попытаться сэкономить.

Подводим итог: что выгодно покупать, а от чего лучше отказаться

В магазинах дьюти-фри действительно можно купить кое-что дешевле — прежде всего, алкоголь (особенно в литровой таре), некоторые бренды парфюмерии, при случае — табачные изделия. В любом случае желательно сравнивать цены в дьюти-фри и обычных магазинах — иначе разница по некоторым позициям может оказаться в пользу магазина.

При этом есть и ряд категорий товаров, на которые в беспошлинных магазинах лучше не смотреть. Те товары, в цене которых пошлины и налоги занимают не очень большую долю, могут стоить в аэропорту и дороже — ведь там бизнес платит больше за аренду, зарплаты и другие расходы.

Что лучше покупать не в дьюти-фри:

сувенирная продукция. Основная часть ее стоимости – наценка продавца, а не налоги. А в аэропорту спрос на сувениры скорее импульсивный, а потому продавцы могут сильно завышать цены на них, ведь покупатели всегда найдутся;

товары в дорогу. Это мелочи, которые нужны туристу прямо здесь и сейчас – чемоданы, маски для сна, наушники и многое другое. Учитывая, что бежать назад уже некуда, турист купит все это на месте, и часто по завышенным ценам;

детские игрушки. Здесь играет свою роль другой психологический прием – родители готовы покупать своим детям все, что угодно, лишь бы успокоить в ожидании рейса. Понятно, что ценовая политика у магазинов будет соответствующей.

Существующие ограничения на покупки

У магазинов дьюти-фри есть некоторые ограничения для покупателей. Часть ограничений касается собственно покупок, другие – правил перевозки грузов, третьи – условий ввоза в страну назначения.

Среди основных ограничений выделим: некоторые компании ограничивают количество приобретаемых товаров одного бренда. Например, это может быть не больше 10 товаров одной марки;также может быть ограничение на сумму покупки – в США, к примеру, это 400 долларов на покупателя. И если клиент купит на большую сумму, его покупки будут облагаться налогами и пошлинами, как если бы это был обычный магазин;

для покупки нужен паспорт, а часто – билет или посадочный талон. Особенно это касается магазинов, которые расположены вне транзитной зоны аэропорта (например, в отдельном здании или при входе в аэропорт) – там нужно доказать, что покупатель летит за пределы страны. Но куда более серьезные ограничения касаются дальнейшего провоза купленных товаров.

Правила покупок и перевозки товаров из duty-free

Как известно, в салон самолета в ручной клади запрещено проносить любые жидкости в объеме более 100 мл. Но так как дьюти-фри – важная статья дохода аэропорта, для покупателей алкоголя и парфюмерии сделали исключение.

Провезти с собой в ручной клади купленный алкоголь можно, если:

он действительно куплен в дьюти-фри и на него есть чек;

бутылка упакована в прозрачный закрывающийся пластиковый пакет, в который вложен оригинал чека;

пакет нельзя открывать до прибытия в пункт назначения.

Для некоторых стран еще есть дополнительные ограничения – многие представители отрасли рекомендуют тем, кто отправляется в США или Австралию, заранее узнать, можно ли будет провезти купленные товары из дьюти фри с собой.

Что касается правил ввоза товаров в страну, они везде свои. Например, ввезти в Россию можно ввезти без уплаты пошлины 3 литра алкоголя на человека (плюс за 2 можно доплатить по 10 евро за литр), и не более 200 сигарет. У других стран правила похожие, но могут отличаться цифры, или они указаны с разбивкой по видам алкоголя. Сколько алкоголя можно купить или других товаров из дьюти-фри, нужно уточнять в таможенных органах страны назначения.

Распространенные мифы о дьюти-фри

Цена в дьюти-фри – это цена в обычном магазине минус налоги и сборы

Нет, это не так. В аэропорту более дорогая аренда и выше расходы на персонал (которому приходится добираться на работу за пределы города), поэтому разница с обычными магазинами будет меньше.

Выгоднее всего в дьюти-фри покупать алкоголь, табачные изделия и косметику

Это правда – на алкоголь и табак действуют самые высокие акцизы, а косметика облагается высокими таможенными пошлинами (потому что не относится к социально значимым товарам повседневного спроса).

В дьюти-фри нельзя купить фальсификат

Это не всегда так – все зависит от магазина. В крупных городах есть контроль со стороны аэропорта (который не допустит, чтобы в нем продавался контрафакт), но человеческий фактор нельзя исключать даже там.

Для дьюти-фри производят отдельную линейку товаров с особой маркировкой

Нет, в дьюти-фри можно продавать товары без местной маркировки, а наклейки «только для duty-free» обычно наклеиваются уже на месте. При этом для беспошлинных магазинов действительно могут производить алкоголь в литровых бутылках вместо емкости в 0,7 литра.

Во всех дьюти-фри цены одинаковые

Это не так – каждый магазин вправе устанавливать любые цены. Даже если в итоге цена без пошлин и налогов будет выше, чем в обычном супермаркете, здесь нет нарушения.

Основной заработок магазинов – на импульсивных покупках

Вероятно, это так – магазины дьюти-фри привлекательно выглядят, особенно для человека, который простоял длинные очереди на таможенный контроль, на досмотр и регистрацию на рейс. Поэтому вероятность импульсивных покупок возрастает.

Почему магазины дьюти-фри не развалились во время пандемии и после санкций

Дьюти-фри шопы в российских аэропортах сильно пострадали: сначала от пандемии, а потом – от санкций. Ещё в 2020 году им предрекали банкротство, однако полного ухода с рынка не произошло.

В апреле текущего года Федеральная таможенная служба предложила разрешить магазинам в зоне беспошлинной торговли продавать товары и тем гражданам, кто совершает рейс внутри ЕЭАС. Действительно, пассажиропоток в эти страны растёт. Однако duty-free выжили (по крайней мере, сейчас) и без данной меры — за счёт низких операционных расходов.