Что поможет побороть страх перед полетами

Информацию можно получить, например, на курсах пилотов, при занятиях на симуляторах, а также изучить техническое устройство воздушных судов, их модели и системы безопасности, которыми они располагают. Некоторые даже идут учиться на курсы пилотов. Здесь стоит подбирать то, что подходит именно вам. По своему опыту, и житейскому, и профессиональному, нередко сталкиваюсь с людьми, для которых такие рекомендации отлично сработали.

Не менее важно при борьбе с фобией задуматься и о следующих вещах. Сильный страх, связанный с тем, что с нами может что-то произойти, например, страх смерти, заставляет задуматься о том, почему мы так сильно боимся этого. Возможно, мы еще не успели сделать что-то важное, а смерть не даст претворить в жизнь что-то, на что мы не решаемся долгое время. Бывает и так, что человек важное откладывает на потом, как бы ожидая лучшего момента, фактически формируя синдром отложенной жизни. И тогда очень страшно, что эта жизнь вдруг закончится, а ты так и не успел сделать то самое, что так долго откладывал – главное! Это также повод обратиться к психотерапевту и вместе со специалистом исследовать причину.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог