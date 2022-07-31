Что поможет побороть страх перед полетами

В летний сезон многим трудно избежать полетов, как бы того не хотелось. Сейчас все чаще можно встретить историю, когда билеты на поезда стоят ни чуть не дешевле, да и не в любую точку мира на них можно добраться. Но что же делать, если лететь очень хочется или просто надо, но вы не можете успокоить свой страх?
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Как перестать бояться перелетов, какие приемы помогут расслабиться и отпустить страх, как морально подготовить себя к полету – все эти вопросы "Рамблер" обсудил с экспертом.
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С точки зрения психоаналитического подхода, в рамках которого я веду свою практику, фобия вырастает из внутреннего конфликта: у человека есть некое сильно заряженное желание, которое вытесняется, потому что является по какой-то причине неприемлемым для внутреннего цензора или даже опасным. Соответственно, энергия и эмоции, связанные с опасным желанием, прикрепляются к другой репрезентации, ассоциативно связанной с вытесненной, например, появляется страх летать на самолетах.
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог
Прежде всего нужно выяснить, откуда возник страх, и что на самом деле за ним стоит. Если удастся с помощью ассоциаций эти связи отстроить, фобия может уйти полностью.
Помимо специалистов в области психоанализа, такие задачи решают и специалисты по когнитивно-поведенческой терапии. Могут быть предложены разные техники: дыхательные практики, практики визуализации, а также любые другие способы отвлечения. В принципе, все это человеку поможет, но не избавит от самой проблемы. Фактически, это позволит найти способ жить с проблемой и научиться с ней справляться. Можно установить для себя ритуалы, связанные с полетом, и создающие максимальный комфорт: предусмотреть возможность посмотреть в дороге позитивный, веселый фильм; послушать любимую музыку, вызывающую приятные эмоции. Хороши техники Мindfulness: фокус на своем дыхании, наблюдение за окружающим пространством и людьми (например, представить, пофантазировать, как зовут незнакомца рядом с вами, чем он занимается, какая у него жизнь – это очень любопытная игра, в которую можно играть вдвоем, если вы летите с кем-то). Эти техники помогут вернуться в «здесь и сейчас», прекратить прокручивание в голове всевозможных картин ужасного будущего.
Еще один способ - дать человеку как можно больше информации, таким образом вернув ему ощущение контроля над ситуацией. Мы часто испытываем страх, когда на самом деле сталкиваемся с ситуацией неопределенности, которую не можем контролировать. Владение информацией помогает вернуть этот контроль.
Информацию можно получить, например, на курсах пилотов, при занятиях на симуляторах, а также изучить техническое устройство воздушных судов, их модели и системы безопасности, которыми они располагают. Некоторые даже идут учиться на курсы пилотов. Здесь стоит подбирать то, что подходит именно вам. По своему опыту, и житейскому, и профессиональному, нередко сталкиваюсь с людьми, для которых такие рекомендации отлично сработали. Не менее важно при борьбе с фобией задуматься и о следующих вещах. Сильный страх, связанный с тем, что с нами может что-то произойти, например, страх смерти, заставляет задуматься о том, почему мы так сильно боимся этого. Возможно, мы еще не успели сделать что-то важное, а смерть не даст претворить в жизнь что-то, на что мы не решаемся долгое время. Бывает и так, что человек важное откладывает на потом, как бы ожидая лучшего момента, фактически формируя синдром отложенной жизни. И тогда очень страшно, что эта жизнь вдруг закончится, а ты так и не успел сделать то самое, что так долго откладывал – главное! Это также повод обратиться к психотерапевту и вместе со специалистом исследовать причину.
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог
Дело в том, что универсальные советы совершенно не работают – каждый человек уникальная система и нужно разбираться с индивидуальными причинами. Не исключено, что страх сформировался на фоне негативного опыта, в том числе и сильного стресса, который мог произойти во время полета, и от которого, увы, не застрахован никто. Особенно серьезно это может повлиять на чувствительных и впечатлительных людей.
Повторюсь, в каждом конкретном случае стоит разбираться в проблеме вместе с психотерапевтом, это позволит выработать свой способ решения проблем, связанных с теми или иными фобиями.
И, наконец, я настоятельно не рекомендую, «помогать» себе, принимая успокоительные средства или алкогольные напитки. Это подавление проблемы, а не ее решение, и каждая ваша поездка происходит под «коктейлем» из веществ, оказывающих влияние на нервную систему, что может только усугубить ситуацию.
Марина ЧерниковаЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог