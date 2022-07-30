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45 минут назад

10 советов экспертов как сэкономить на летнем путешествии в 2023 году

TURIZM.RU

Эксперты дали несколько советов путешественникам, как получить наилучшее соотношение цены и качества в поездке этим летом, в условиях растущей инфляции и многих других неудобств.

10 способов сэкономить на летнем путешествии
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Обратите внимание на отзывы путешественников

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Советы других отдыхающих неоценимы при планировании предстоящей поездки. Отзывы могут дать полезные сведения об основных достопримечательностях, в том числе о том, каких из них следует избегать, в какое время лучше всего посещать, чтобы избежать скопления людей, и, возможно, даже о том, как купить билет подешевле.

Используйте местные источники информации

Местное население всегда является лучшим источником рекомендаций по аутентичному и экономичному отдыху. Приложите усилия, чтобы выучить несколько основных фраз на языке страны, в которую направляетесь, — это облегчит искренние разговоры с жителями, которые знают «рыбные места».

Подумайте о том, чтобы забронировать все отдельно

Для многих готовые турпакеты — часто единственный правильный вариант как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения впечатлений, но удобства, как правило, всегда обходится дороже. Не бойтесь выйти за рамки этих готовых предложений и попробуйте забронировать все индивидуально. Если будете терпеливы, сумеете найти экономичные варианты, а также большую свободу выбора.

Покупайте самое необходимое заранее

Многие предметы первой необходимости, такие как солнцезащитный крем и средства от насекомых, стоят дороже в чужом городе или стране, особенно если вы совершаете покупки в туристическом районе или в аэропорту. Поэтому купите их заранее. Обязательно проверьте, какая норма провоза багажа указана у вас в билете — большинство авиакомпаний научились взимать достаточно большие деньги за любой сверхнормативный перевес. Перед отъездом в аэропорт стоит взвесить свой чемодан, чтобы убедиться, что у вас с килограммами все в порядке.

Поищите апартаменты с собственной кухней

Сеодня достаточно просто найти и забронировать целую квартиру или даже виллу, отправляясь в отпуск, в качестве альтернативы привычному размещению в отеле. Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что все необходимое для готовки на кухне включено в стоимость, иначе вам все равно придется обедать вне дома и, естественно, тратить больше.

Сравните цены на авиабилеты

Когда вы уже выбрали, куда лететь в отпуск, сравните стоимость билетов на различных сайтах, разберитесь в тарифах. Стоит отметить, что дешевле всего бронировать авиабилеты обычно по воскресеньям, а по вторникам и средам обычно дешевле всего летать. Конечно, случаи бывают разные, в зависимости от пункта назначения и авиакомпании.

Предпочтите питание по системе «все включено»

Если вы остановились на пакетном предложении от своего туроператора, подумайте о том, чтобы выбрать отель с питанием по системе «все включено». Поначалу это может показаться более дорогим вариантом, но расходы на еду и напитки в отпуске — как на территории отеля, так и в местных ресторанах — все равно окажутся в 1,5–2 раза выше, чем предоплаченный дома в рублях all inclusive. На некоторых направлениях возможны также включенные в пакет экскурсии и входные билеты в музеи и достопримечательности.

Оставьте место фантазии

При планировании отпуска постарайтесь оставить немного места для импульсивных решений, принимаемых в последнюю минуту. Вдруг на месте подвернется неожиданная идея экскурсии с новыми друзьями или, наоборот, будет плохая погода в день вашей запланированной морской прогулки. В этих обстоятельствах билеты с бесплатной отменой могут быть очень полезными и относительно дешевыми.

Посчитайте все внимательно

Многие думают, что, путешествуя внутри страны, да еще и на своем автомобиле, можно сильно сэкономить. Посмотрите, учтите все возможные расходы, например, на бензин, на железную дорогу, размещение на известных черноморских курортах… Такой отпуск часто обходится дороже, чем заграничный. Ну а оценить соотношение усталость/удовлетворение каждый сможет самостоятельно.

Обязательно приобретите туристическую страховку

Сразу после бронирования оформите страховой полис. Например, на случай, если вам придется отменить свою поездку. Ваш полис также покроет расходы на неотложную медицинскую помощь и обеспечит вам финансовую защиту от потери или кражи багажа и вещей. В зависимости от направления и продолжительности поездки набор страховых опций может меняться. TURIZM.RU

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