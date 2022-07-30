10 способов сэкономить на летнем путешествии

Эксперты дали несколько советов путешественникам, как получить наилучшее соотношение цены и качества в поездке этим летом, в условиях растущей инфляции и многих других неудобств.

Обратите внимание на отзывы путешественников

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Советы других отдыхающих неоценимы при планировании предстоящей поездки. Отзывы могут дать полезные сведения об основных достопримечательностях, в том числе о том, каких из них следует избегать, в какое время лучше всего посещать, чтобы избежать скопления людей, и, возможно, даже о том, как купить билет подешевле.

Используйте местные источники информации

Местное население всегда является лучшим источником рекомендаций по аутентичному и экономичному отдыху. Приложите усилия, чтобы выучить несколько основных фраз на языке страны, в которую направляетесь, — это облегчит искренние разговоры с жителями, которые знают «рыбные места».

Подумайте о том, чтобы забронировать все отдельно

Для многих готовые турпакеты — часто единственный правильный вариант как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения впечатлений, но удобства, как правило, всегда обходится дороже. Не бойтесь выйти за рамки этих готовых предложений и попробуйте забронировать все индивидуально. Если будете терпеливы, сумеете найти экономичные варианты, а также большую свободу выбора.

Покупайте самое необходимое заранее

Многие предметы первой необходимости, такие как солнцезащитный крем и средства от насекомых, стоят дороже в чужом городе или стране, особенно если вы совершаете покупки в туристическом районе или в аэропорту. Поэтому купите их заранее. Обязательно проверьте, какая норма провоза багажа указана у вас в билете — большинство авиакомпаний научились взимать достаточно большие деньги за любой сверхнормативный перевес. Перед отъездом в аэропорт стоит взвесить свой чемодан, чтобы убедиться, что у вас с килограммами все в порядке.

Поищите апартаменты с собственной кухней

Сеодня достаточно просто найти и забронировать целую квартиру или даже виллу, отправляясь в отпуск, в качестве альтернативы привычному размещению в отеле. Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что все необходимое для готовки на кухне включено в стоимость, иначе вам все равно придется обедать вне дома и, естественно, тратить больше.

Сравните цены на авиабилеты

Когда вы уже выбрали, куда лететь в отпуск, сравните стоимость билетов на различных сайтах, разберитесь в тарифах. Стоит отметить, что дешевле всего бронировать авиабилеты обычно по воскресеньям, а по вторникам и средам обычно дешевле всего летать. Конечно, случаи бывают разные, в зависимости от пункта назначения и авиакомпании.

Предпочтите питание по системе «все включено»

Если вы остановились на пакетном предложении от своего туроператора, подумайте о том, чтобы выбрать отель с питанием по системе «все включено». Поначалу это может показаться более дорогим вариантом, но расходы на еду и напитки в отпуске — как на территории отеля, так и в местных ресторанах — все равно окажутся в 1,5–2 раза выше, чем предоплаченный дома в рублях all inclusive. На некоторых направлениях возможны также включенные в пакет экскурсии и входные билеты в музеи и достопримечательности.

Оставьте место фантазии

При планировании отпуска постарайтесь оставить немного места для импульсивных решений, принимаемых в последнюю минуту. Вдруг на месте подвернется неожиданная идея экскурсии с новыми друзьями или, наоборот, будет плохая погода в день вашей запланированной морской прогулки. В этих обстоятельствах билеты с бесплатной отменой могут быть очень полезными и относительно дешевыми.

Посчитайте все внимательно

Многие думают, что, путешествуя внутри страны, да еще и на своем автомобиле, можно сильно сэкономить. Посмотрите, учтите все возможные расходы, например, на бензин, на железную дорогу, размещение на известных черноморских курортах… Такой отпуск часто обходится дороже, чем заграничный. Ну а оценить соотношение усталость/удовлетворение каждый сможет самостоятельно.

Обязательно приобретите туристическую страховку