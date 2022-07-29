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3 часа назад

Как подготовиться к путешествию на автомобиле

Вечерняя Москва

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев дал советы, как подготовиться к путешествию на автомобиле.

Как подготовиться к путешествию на автомобиле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что нужно оценить техническое состояние машины.

— Важно учитывать вопрос технического состояния: если это транспортное средство б/у, нужно взять запасные запчасти и посмотреть по маршруту, где есть места технического обслуживания. Не забыть взять жилет: этого требуют сейчас правила,

— отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, стоит позаботиться о содержимом аптечки. Если предстоит поездка на дальнее расстояние, нужно взять с собой холодильник, чтобы продукты, которые взяты в дорогу, не испортились.

Лайфхаки,Сергей Лобарев,
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