Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев дал советы, как подготовиться к путешествию на автомобиле.

— Важно учитывать вопрос технического состояния: если это транспортное средство б/у, нужно взять запасные запчасти и посмотреть по маршруту, где есть места технического обслуживания. Не забыть взять жилет: этого требуют сейчас правила,

Кроме того, стоит позаботиться о содержимом аптечки. Если предстоит поездка на дальнее расстояние, нужно взять с собой холодильник, чтобы продукты, которые взяты в дорогу, не испортились.