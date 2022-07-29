Можно ли въехать в Европу по визе, выданной другой страной

Шенгенская виза, которая позволяет ее владельцу путешествовать в 26 европейских стран, в последние годы одна из самых известных и востребованных виз в мире. До пандемии, в 2019 году, более 16 миллионов человек подали заявления на получение шенгенской визы, а самыми популярными направлениями были Франция и Германия.

Чтобы получить такую визу, туристу необходимо выполнить все необходимые процедуры, собрать документы и подать заявление в консульство или визовый центр. И вот тут встает важный вопрос: в какое именно посольство Шенгенской зоны должно быть подано заявление.

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Те, кто планирует посетить только одну страну, должны подать заявление на визу в посольство, консульство или визовый центр страны, в которую они едут с этой визой. Это просто и понятно.

Однако проблема становится немного сложнее, когда речь заходит о тех, кто хочет посетить более одной страны Шенгенской зоны.

На самом деле, шенгенский визовый кодекс четко и однозначно решает этот вопрос. Если путешественник собирается в две или более стран Шенгенского соглашения в рамках одной поездки, заявление следует подать в визовый центр страны, в которой он проведет больше дней.

А что же делать туристам, которые планируют провести одинаковое количество дней в каждой стране Шенгена? И тут единственный правильный ответ: заявление должно быть подано в визовый центр страны, через которую путешественник въедет в Шенгенскую зону, то есть той, которую путешественник посетит первой.

Иногда планы туристов неожиданно меняются, либо они намеренно обращаются в посольство страны, в которую не планируют ехать. Например, в то, где больше шансов получить «длинную» визу, или в котором есть свободные даты для записи.

Это явление называется «визовый шопинг» и считается незаконным в странах Шенгенского соглашения.

Рассмотрим такую ситуацию: имея в паспорте шенгенскую визу страны А, турист решил въехать в Европу через страну Б. На границе его обязательно спросят: почему он не едет в страну, выдавшую визу?