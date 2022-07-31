Можно ли спастись от акулы и если да, то как

Нападение акулы происходит редко, но если и происходит, то приводит к серьезным и смертельным травмам. По статистике, каждый год акулы нападают в среднем на 75 людей. Из них 10 случаев являются смертельными. "Рамблер" выяснил, можно ли спастись от нее.

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Прежде, чем напасть, акула ведет себя по-особому. Иногда она плавает на поверхности, иногда кружит вокруг жертвы, а иногда подкрадывается сзади и неожиданно совершает бросок. Поэтому важно по возможности видеть, где конкретно находится рыба.

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Если вы заметили акулу, не стоит сразу впадать в панику, есть шанс, что она просто уплывет от вас. Обогнать акулу не получится, поэтому лучше не нервничать, а медленно двигаться в сторону берега или лодки, не размахивая руками. Важно не поворачиваться к акуле спиной, а следить за ее движениями.

Медленно отступайте к рифам, к камням или скалистому выходу на берег – любую твердую поверхность, так чтобы акула не смогла атаковать со всех сторон. Таким образом, придется защищаться только спереди.

Помните, сильный удар по жабрам, глазам или морде покажет вас сильным соперником и заставит ее отступить. Это единственные уязвимые участки акулы. Можно царапать акуле глаза и жабры. Продолжайте делать это, пока акула не оставит вас в покое. Удивительно, но чем дольше человек борется, тем скорее акула сдастся первой.

Даже если акула отдалилась, это не говорит о вашей безопасности. Акулы могут на время оставить вас, а потом вернуться и продолжить атаку. Поэтому, если вы уже заметили хищницу, стоит вернуться на сушу как можно скорее.

Если лодка находится близко, спокойно позовите на помощь. Важно не привлекать внимание акулы. Для этого необходимо быть неподвижным, не размахивать руками и ногами.

Если вас укусили, обратитесь за помощью, чтобы избежать кровопотери. Даже если раны кажутся вам незначительными, лучше обратиться в больницу.