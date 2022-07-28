Авиаэксперт рассказал, как выгодно слетать в отпуск

Руководитель интернет-портала AVIA*RU Network Роман Гусаров рассказал, как нужно планировать отпуск, чтобы выгодно купить авиабилеты.
— Если хотите путешествовать по более-менее доступным ценам, приобретать билеты и планировать гостиницы нужно сильно заранее. Например, уже в апреле озаботиться билетами на июль-август. Во-первых, это будет дешевле. А во-вторых, если вы решите купить билеты внезапно, наобум, их может просто не быть! — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.
Самые дешевые авиабилеты можно приобрести во второй половине октября — начале ноября. Во вторую половину декабря цена поднимается из-за новогодних праздников. Самые высокие цены авиакомпании устанавливают в период каникул, а также праздничных дней.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Вечерней Москве», что больше всего средств из-за отсутствия российских туристов потеряли страны Средиземноморья, а также Чехия и Венгрия.