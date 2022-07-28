Авиаэксперт рассказал, как выгодно слетать в отпуск

— Если хотите путешествовать по более-менее доступным ценам, приобретать билеты и планировать гостиницы нужно сильно заранее. Например, уже в апреле озаботиться билетами на июль-август. Во-первых, это будет дешевле. А во-вторых, если вы решите купить билеты внезапно, наобум, их может просто не быть! — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.