Самолетный этикет: основные правила

В любом виде транспорта есть негласные правила этикета, которые соблюдет большинство пассажиров. Если вы не знаете об основных правилах поведения в самолете, стоит ознакомиться с тем, что нужно или не нужно делать во время перелета. Иначе можно вызвать раздражение других пассажиров. О правилах самолетного этикета — в материале “Рамблера”.

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В самолете есть два места для багажа: на полках сверху и внизу под впереди стоящем сидением. Если у вас довольно объемный багаж, лучше всего положить его на полку сверху. Предварительно достаньте оттуда все самое нужное в полете, чтобы каждый раз не доставать ваш чемодан или сумку. Так вы сделаете свое путешествие комфортным и не будете беспокоить других пассажиров.

Не откидывайте спинку кресла на максимум

В самолетах все создано для комфорта пассажиров, но при организации собственного пространства важно не затрагивать интересы других пассажиров. Если вы откидываете спинку кресла, делайте это медленно и осторожно, так как вы можете буквально лечь на пассажира, который сидит сзади. Если вы хотите откинуться на максимум, спросите, не мешаете ли вы ему. Так вы наладите хорошие отношения со своим “соседом” и не наткнетесь на ситуацию, когда по вашей спинке кресла весь полет пинают ногами.

Надевайте наушники

Простое правило, о котором часто забывают пассажиры. В самолете многие предпочитают слушать музыку, играть в игры на смартфоне и смотреть фильмы. Даже если ваш гаджет издает тихий звон от любимой игры, лучше выключить звук или надеть наушники, чтобы не мешать другим. Некоторые люди любят отдыхать в самолете и отсыпаться перед отпуском или после долгой дороги до аэропорта, и их чуткий сон может нарушить любая мелочь. Старайтесь не мешать комфортному перелету других пассажиров.

Не вставайте сразу после приземления

Во-первых, это написано в правилах безопасности, так как после приземления самолет может резко затормозить, и вы получите серьезные травмы. Во-вторых, вас все равно не выпустят до полной остановки самолета. Если вам после приземления срочно понадобилась какая-либо вещь, лучше достать ее заранее или положить сумку под впереди стоящее кресло.

Не толпитесь в проходе