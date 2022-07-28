Нужные в поезде вещи, о которых всегда забывают

Поездка в поезде всегда подразумевает серьезные сборы, так как нужно не только упаковать одежду для отпуска, но и взять вещи, которые пригодятся в самой поездке. Чтобы точно не забыть все необходимое, нужно заранее составить список. В материале “Рамблера” — неочевидные вещи, которые пригодятся в поездке на поезде.

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Влажные салфетки и антисептик

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Проводники убирают в поезде после каждой поездки, но у них не всегда есть время на то, чтобы тщательно устранить все загрязнения. На первый взгляд, купе может выглядеть опрятным, но при детальном рассмотрении вы все равно можете найти загрязненные места. Поэтому с собой во время поездки в поезде нужно обязательно иметь влажные салфетки и антисептик. Удобнее всего покупать его в формате спрея. Вы сможете распылить его на загрязненные места и протереть.

Внешний аккумулятор

Не во всех поездах есть розетки у кровати, в некоторых составах для того, чтобы зарядить гаджет, нужно часами стоять у туалета с телефоном. Если вы точно знаете, что едете не в новом поезде, возьмите с собой портативный аккумулятор для зарядки телефона и других приспособлений, он может вас выручить. Также можно взять с собой тройник, если у вас несколько электроприборов, которые пригодятся вам в поездке. Так вы будете уверены, что в крайнем случае сможете зарядить телефон, наушники, часы и электронную книгу.

Небольшая сумка

Возьмите с собой в поезд небольшую сумку, в которую вы сложите документы, деньги и ценные вещи. Так вы будете спокойны благодаря тому, что ваши вещи находятся при вас, а также сможете спокойно передвигаться по составу и выходить на остановках. Кражи в поезде случаются довольно редко, но никто от них не застрахован. Лучше не попадать в подобные ситуации, чтобы не портить себе поездку.

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