Как получить бесплатную путевку в санаторий

Бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется лишь льготным категориям граждан, которые имеют право на набор социальных услуг. Подробности о получении бесплатной путевки предоставили специалисты Минтруда.

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Как получить бесплатную путевку

Человеку необходимо получить в больнице по месту жительства справку об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. После этого необходимо подать заявление о предоставлении путевки в территориальный орган Фонда социального страхования РФ либо органы социальной защиты населения или в МФЦ. Нужно иметь при себе паспорт.

Кто имеет право на путевки

Право на получение ЕДВ, а значит, и государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют льготные категории граждан: участники ВОВ; ветераны боевых действий; военнослужащие, инвалиды, дети-инвалиды, и т.д.

Когда выдадут путевку

Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда в санаторно-курортную организацию. От лечения и состояния здоровья зависит количество дней санаторно-курортного отдыха. В среднем оздоравливающий курс длится от 14 до 21 дня.

Куда можно получить путевку