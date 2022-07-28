Как сохранить жизнь себе и близким при отбойном течении

Отбойные течения — это мощные потоки воды, которые движутся перпендикулярно берегу. Опасные течения появляются уже на глубине в 1 метр. Балтийское море мелкое, поэтому часто ничего не подозревающих отдыхающих уносит в море даже с небольшой глубины. Kaskad.tv выяснил, как появляются отбойные течения и как вести себя, если попал в бурный поток.

Фото: Kaskad.tv Kaskad.tv

Только за прошедшую половину летнего сезона 2022 года на Балтийской косе от разрывных течений погибло 2 человека, спасли 6. Часто жертвами становятся туристы.

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Как рассказал начальник спасательной станции в Балтийске Сергей Бендриков, люди часто поступают безрассудно и идут купаться в шторм, чаще всего на диких, необорудованных пляжах. Там тонущим не могут отказать квалифицированную помощь. По словам спасателя, именно во время непогоды и возникают почти все отбойные течения.

Причины отбойных течений

Разрывное, отбойные течение или RIP CURRENTS — это течение, образующееся у самого берега из-за оттока огромного количества воды, принесенной на берег приливной волной. Оно образовывается в любом месте побережья и не зависит от времени суток или протяженности пляжа.

Отбойные течения всегда направлены в противоположную сторону от берега, то есть попадая в них, человека несет в открытое море или океан.

Рипы есть не только на Балтийском море, но и в Мексиканском заливе, Тихом океане и даже на Черном море.

Однако Балтийское море неглубокое и с пологим берегом, который обрамляют песчаные отмели, косы и островки. Именно в таких водоемах формируются самые опасные течения.

Во время отлива возвращению массы воды в море препятствуют песчаные косы. Давление воды на узкий пролив, соединяющий море с лиманом, многократно возрастает. В итоге образуется быстрый поток, по которому вода движется со скоростью 2,5–3 м/с. Широкие RIP CURRENTS могут развивать скорость до 15 м/с. На побережье Балтийска рипы в непогоду возникают через каждые 200-300 метров.

Как определить отбойное течение с берега

Разрывные течения движутся перпендикулярно берегу, поэтому, если все волны будут накатывать на отмель привычным образом, то RIP пойдет в противоположную. С берега можно заметить этот «разрыв».

Еще один признак — изменение цвета воды. Например, море зеленоватое или синие, а какая-то часть стала белой из-за пены. Скорее всего, это полоса и есть быстрое отбойное течение, уносящее в открытое море.

Как вести себя в отбойном течении

Если вы заметили RIP CURRENTS с берега, не заходите в воду. Даже на мелководье поток может подхватить вас и унести в море.

Часто купающийся не сразу замечает, что попал в отбойное течение, потому что все происходит очень быстро. Когда человека подхватывает поток воды, первая мысль — изо всех сил грести к берегу. Это и становится фатальной ошибкой.

Рекомендации МЧС:

1. Преодолейте панику. В разрывные течения попадают как обычные отдыхающие, так и профессиональные пловцы. Однако люди, знающие правила поведения в рипе, спасаются в 99 % случаев.

2. Берегите силы. Не нужно грести против течения, теряя запасы энергии. Плыть нужно не к берегу, а в сторону, параллельно пляжу. Если рип узкий (до 5 метров), вы очень быстро выберетесь.

3. Анализируйте. Если вы гребете по правилам – в сторону, а выбраться не удается, значит рип широкий (от 20 метров и больше). Тогда сразу прекращайте тратить силы и паниковать. Обратное течение обычно недолгое и уже через 3–4 минуты оно прекратится. После этого отплывите на 50–100 метров в сторону, а уже потом возвращайтесь с передышками на берег.

4. Выбирайте для отдыха популярные и оборудованные пляжи, там есть спасатели. Зовите на помощь, если это требуется при возвращении на сушу.

5. Не купайтесь в шторм. Вероятность возникновения разрывных течений возрастает в непогоду.

Что делать, если ваш ребенок попал в отбойное течение

Рекомендации начальника спасательной станции в Балтийске Сергея Бендрикова:

1. Чтобы предупредить опасную ситуацию, не оставляйте ребенка без присмотра и не позволяйте ему самостоятельно купаться в море.

2. Перед походом на пляж обязательно проинструктируйте детей, как вести себя при отбойном течении.