Как не дать себя ограбить на пляже: лайфхаки против воришек

До конца пляжного сезона еще довольно далеко, в том числе это касается и отдыха в черте города. Как правило, на пляже в это время просто не протолкнуться, и не всегда получается пригласить подругу или любимого человека за компанию, а оставлять вещи без присмотра рискованно. Мы решили собрать одни из самых действенных способов сохранить деньги и другие мелкие, но ценные вещи на своих местах.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ты мне друг?

Если вы едете отдыхать в теплые края, скорее всего, вы будете ходить на пляж примерно в одно и то же время, а значит, велика вероятность познакомиться с такими же отдыхающими, которые выбирают те же часы для морского релакса, что и вы. Не сторонитесь абсолютно всех, ведь помимо того, что новые знакомства на отдыхе еще никому не помешали, вы будете чувствовать себя куда комфортнее, если знаете, что в ваше отсутствие на берегу за вещами кто-нибудь присмотрит.

Все свое ношу с собой

Если вы в принципе никому не доверяете, можно озаботиться приобретением специального чехла для мелких предметов. Такой мешочек из водонепроницаемого материала крепится на тело и позволяет вместить все важные мелочи — от денег до крупного смартфона. Вы сможете отправиться плавать, не боясь за документы или гаджеты. Конечно, способ не слишком удобный, однако на крайний случай, если присмотреть за вещами некому или же пляж переполнен и нет возможности держать ситуацию под контролем, чехол для купания будет очень кстати.

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