Инструкция: что делать, если вы наступили на морского ежа

Отдыхающие часто видят под водой колонии морских ежей. Однако прямой контакт с ежами грозит неприятностями, а иногда может обернуться и смертельной опасностью. "Рамблер" расскажет, что делать, если вы наступили на морского ежа.

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Последствия контакта с морским ежом редко бывают трагическими. Уколы этих животных болезненны в любом случае, но смертельную опасность несет только несколько видов. Например, цветочный морской еж.

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Но даже если морской еж не ядовитый, его иголки все равно опасны. В месте прокола возникает жгучая боль, появляются воспаление и отечность. Человек вполне может отравиться токсинами, которые находятся в яде ежа.

Также у некоторых людей после укола иглой вслед за резкой болью и жжением может наступить анафилактический шок. Поэтому к подобным ситуациям нужно относиться серьезно.

Итак, вы наступили на ежа. Что делать?

Необходимо немедленно покинуть воду и выйти на берег. Есть риск, что у человека сведет ногу, и он может утонуть даже на маленькой глубине.

Помните, игла морского ежа очень мелкая и хрупкая, зазубренные края не позволят ее легко вытащить. При вытаскивании игла будет ломаться.

В любом случае рану необходимо продезинфицировать алкоголем, соком лайма или лимона, духами или другими спиртосодержащими жидкостями.

Затем вы можете поместить поврежденное место в горячую воду на 30 минут. Спустя некоторое время обломки иглы выйдут сами, обработать рану после необходимо.

Достать иглу может помочь и растительное масло, Его необходимо нагреть до температуры 40°С, пропитать им повязку и наложить на чистую рану. Спустя примерно полчаса остатки иглы можно выдавливать, как занозы.

Еще один способ — раскрошить иглу ударами небольшого камушка или другой иглы. Затем выдавить и удалить.

Если процедура прошла успешно, то рану необходимо обработать. Укол заживает примерно через за четыре дня, но высока вероятность получить вторичную инфекцию. Поэтому важно обработать рану.