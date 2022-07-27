Инструкция: что делать, если вы наступили на морского ежа

Отдыхающие часто видят под водой колонии морских ежей. Однако прямой контакт с ежами грозит неприятностями, а иногда может обернуться и смертельной опасностью. "Рамблер" расскажет, что делать, если вы наступили на морского ежа.
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Последствия контакта с морским ежом редко бывают трагическими. Уколы этих животных болезненны в любом случае, но смертельную опасность несет только несколько видов. Например, цветочный морской еж.
Но даже если морской еж не ядовитый, его иголки все равно опасны. В месте прокола возникает жгучая боль, появляются воспаление и отечность. Человек вполне может отравиться токсинами, которые находятся в яде ежа.
Также у некоторых людей после укола иглой вслед за резкой болью и жжением может наступить анафилактический шок. Поэтому к подобным ситуациям нужно относиться серьезно.
Итак, вы наступили на ежа. Что делать?
- Необходимо немедленно покинуть воду и выйти на берег. Есть риск, что у человека сведет ногу, и он может утонуть даже на маленькой глубине.
- Помните, игла морского ежа очень мелкая и хрупкая, зазубренные края не позволят ее легко вытащить. При вытаскивании игла будет ломаться.
- В любом случае рану необходимо продезинфицировать алкоголем, соком лайма или лимона, духами или другими спиртосодержащими жидкостями.
- Затем вы можете поместить поврежденное место в горячую воду на 30 минут. Спустя некоторое время обломки иглы выйдут сами, обработать рану после необходимо.
- Достать иглу может помочь и растительное масло, Его необходимо нагреть до температуры 40°С, пропитать им повязку и наложить на чистую рану. Спустя примерно полчаса остатки иглы можно выдавливать, как занозы.
- Еще один способ — раскрошить иглу ударами небольшого камушка или другой иглы. Затем выдавить и удалить.
- Если процедура прошла успешно, то рану необходимо обработать. Укол заживает примерно через за четыре дня, но высока вероятность получить вторичную инфекцию. Поэтому важно обработать рану.
Если игла морского ежа проникла глубоко в мышечную ткань, может понадобиться хирургическое вмешательство. Также стоит обратиться к врачу, если боль не проходит или у человека появились признаки аллергической реакции.