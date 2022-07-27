Что привезти из Турции

Собираясь на отдых, заранее посмотрите, какие базары и торговые центры находятся рядом с вашим отелем. Турция – прекрасное место для совершения выгодных покупок. Некоторые посещают эту страну и вовсе исключительно по этой причине. Прекрасное качество тканей и пошива одежды и белья, полотенец, кожаных и меховых изделий, а также кофе, чай, специи и известные на весь мир сладости – все это по вполне демократичным ценам, стоит лишь выйти за территорию отеля. Рамблер подготовил для вас список того, на что стоит обратить внимание в турецких магазинах и привезти с собой домой.
Не забывайте учитывать тот факт, что чем ближе вы находитесь к отелю, тем выше будут наценки на товары. Однако в большинстве случаев на месте вы сможете успешно сторговаться, если речь идет не о масс-маркете в торговых центрах или не о бутиках и аутлетах.
Да, что касается люкса. Вы найдете массу вещей с логотипами дорогих брендов. И пусть эти вещи и будут качественными и при этом очень дешевыми, помните, что оригиналы продаются лишь в фирменных бутиках и аутлетах.