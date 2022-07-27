Что привезти из Турции

Собираясь на отдых, заранее посмотрите, какие базары и торговые центры находятся рядом с вашим отелем. Турция – прекрасное место для совершения выгодных покупок. Некоторые посещают эту страну и вовсе исключительно по этой причине. Прекрасное качество тканей и пошива одежды и белья, полотенец, кожаных и меховых изделий, а также кофе, чай, специи и известные на весь мир сладости – все это по вполне демократичным ценам, стоит лишь выйти за территорию отеля. Рамблер подготовил для вас список того, на что стоит обратить внимание в турецких магазинах и привезти с собой домой.

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Верхнюю одежду (кожа, мех, куртки);

Аксессуары (сумки, шляпы, платки);

Турецкие сладости (помимо популярных лукума и пахлавы, обратите внимание на кадаиф и локму);

Турка для варки кофе (не выбирайте фарфоровую или из керамики – они недолговечны, больше годятся в качестве сувенира);

Хлопковый мед;

Соусы. Обязательно попробуйте гранатовый!

Паста из сладкого перца. В России вы такую вряд ли найдете. Стоит копейки, но очень вкусная;

Специи. Здесь только на ваш вкус – выбор гигантский;

Одежда, постельное белье и полотенца. Качество этих вещей еще много лет будет вас радовать, а цена обрадует и того больше.

Не забывайте учитывать тот факт, что чем ближе вы находитесь к отелю, тем выше будут наценки на товары. Однако в большинстве случаев на месте вы сможете успешно сторговаться, если речь идет не о масс-маркете в торговых центрах или не о бутиках и аутлетах.