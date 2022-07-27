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46 минут назад

4 способа на глаз определить, что в водоеме опасно купаться

Мира Маркина

Далеко не у всех есть возможность отправиться летом к морю. Однако поплавать в жару все же очень хочется, поэтому многие люди выбирают для этого близлежащие водоемы.

4 способа на глаз определить, что в водоеме опасно купаться
Фото: unsplashunsplash

К несчастью, порой это оборачивается трагедией, из-за того, что некоторые реки или озера попросту не предназначены для купания. Если вы сомневаетесь, можно ли плавать в том или ином водоеме, обратите внимание на ряд признаков. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Утки

А еще гуси или лебеди. В общем, любые водоплавающие птицы в водоеме говорят о том, что человеку плавать здесь не стоит. Дело в том, что эти птицы выбрасывают в воду личинки, из-за которых человек может заболеть церкариозом. Его еще называют "зудом купальщиков". Болезнь нельзя назвать смертельно опасной, но неприятностей она доставит.

Водоросли

Если вода "цветет", а берег усеян водорослями, лучше поискать другой пляж. Такая флора создает крайне благоприятные условия для паразитов. Например, для адолескарий, которые в организме человека превращаются в ленточного червя.

Свалка

По дороге на пляж обращайте внимание на мусор вокруг. Если его весьма много или поблизости есть крупная свалка, не стоит рисковать и купаться в водоеме. Вместе с ливневыми стоками в реку или озеро попадают яйца аскарид, тениид и эхинококков, цисты лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие существа, которые могут нанести человеку большой вред.

Автострада

Если рядом с водоемом находится шоссе или другая крупная дорога, откажитесь от купания. В данном случае ливень может "доставить" в воду тяжелые металлы, которые способны привести к отравлению.

Лайфхаки,
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