Как купить дешевые билеты: лайфхаки для экономии на покупке авиабилетов

Деньги не потраченные — деньги заработанные. Так любят говорить бережливые люди, умеющие считать и находить выгодные предложения. И конечно же, хочется сэкономить как можно больше накануне поездки в отпуск. «Рамблер» рассказывает, как где искать и как купить самые дешевые авиабилеты.

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Ночью дешевле

Видео дня

Многие знают, что ночные рейсы дешевле утренних и дневных. Поэтому если вы уверены в том, что ваш организм нормально переживет ночь без сна, смело планируйте перелет в ночные часы. Кстати, искать и оплачивать билеты также нужно ночью в будние дни, например, во вторник, среду и четверг.

День Х

Обращайте внимание не только на время, но и на день перелета. Как правило, если перелет в выходные, то билеты будут стоить дороже, а вот в середине неделе цены ниже, иногда существенно.

Туда и обратно

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Если вы берете билет с перелетом туда и обратно, то в этом случае стоимость будет ниже.

Все заранее

Чем меньше времени остается до дня вылета, тем выше стоимость билета. Логика компаний проста и понятно, если вам очень нужно улететь, то билет вы возьмете за любые деньги, а если есть время, то будете искать самый выгодный вариант.

Легкий на подъем

Противоположная стратегия для тех, кто умеет молниеносно собирать чемодан и не привязан к календарю отпусков. Турагентства предлагают горящие путевки, а чартерные авиаперевозчики — дешевые билеты. Летайте чартерными рейсами.

Запас гибкости

Если вы планируете перелет заранее, не привязывайтесь к точным датам, смотрите билеты на разные дни, иногда разница имеет значение.

Отпуск вне сезона

Известно, что в пик сезона отдых всегда дороже. Авиабилетов это тоже касается. Если вы выбираете популярное туристическое направление, лучше лететь или до начала высокого сезона, или сразу после него. Возможно, море будет не настолько теплым, но народу точно будет меньше, а значит сервис выше и цены ниже.

Программы лояльности

Участвуйте в программах лояльности авиакомпаний и копите мили. За мили можно купить авиабилет или повысить класс обслуживания и улететь бизнес-классом по цене эконома.

Подпишитесь на рассылки

Всегда можно подписаться на уведомления о снижении цены, а еще на рассылки авиакомпаний, агрегаторов для покупки авиабилетов и туристических агентств. Это также позволит неплохо сэкономить.

Смотрите везде

Ищете авиабилеты не только на сайтах авиакомпаний, но и разных агрегаторов, сравнивайте цены, и тогда есть шанс найти то самое предложение, которое устроит вас по всем параметрам, включая стоимость перелета.

Стройте сложные маршруты

Перелеты с пересадками часто дешевле, но при этом многим кажутся неудобными, поскольку в дороге приходится проводить больше времени. Но смотрите шире! Ведь у вас появляется увидеть несколько городов за одну поездку. Поэтому выбирайте рейсы с большими перерывами между сегментами перелета, чтобы можно было съездить и погулять по городу.

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Также можно построить свой маршрут и смотреть не просто авиаперелеты с пересадками, а, например, сколько будет стоить билет, если лететь из другого города, до которого вы можете добраться на автобусе, поезде или такси. Так вы сможете побывать в разных городах и странах за одну поездку.

Летайте лоукостерами

Лоукостеры хороши тем, что вы всегда знаете, за что платите, и можете отказаться от того, что вам не нужно. Например, моно лететь только с ручной кладью, отказавшись от багажа. Летом на море можно обойтись минимум вещей, которые спокойно поместятся в небольшую сумку. Но перед покупкой билета обязательно изучите условия перевозки, чтобы не получить неприятный сюрприз на стойке регистрации.