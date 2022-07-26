Как избежать кишечных инфекций на море

Лето – не только пора отпусков и беззаботного отдыха, но и время, когда увеличивается риск возникновения заболеваний, вызванных кишечной инфекцией. Как же уберечь себя и своих близких от кишечных инфекций в период летнего пребывания на море? Рамблер поговорил с экспертами и выяснил, можно ли минимизировать риски заражения и что делать, если избежать болезни все-таки не удалось.
Для того, чтобы защитить себя и своих близких от кишечных инфекций, необходимо принимать несложные меры по их профилактике:
Также особое внимание стоит уделить и другим мерам предосторожности:
Соблюдение этих простых правил почти гарантирует защиту от кишечных инфекций. "Почти" – потому что, к сожалению, не исключен риск развития инфекции по вине и халатности работников торговли и питания. Причем эти случаи приводят к групповым заражением, особенно в странах с низким санитарным уровнем.
Существует ли рейтинг опасных продуктов? Другими словами, чем чаще всего можно отравиться?
Правильное хранение продуктов делает их безопасными в любых условиях. Однако, при нарушении правил хранения легко инфицируются и становятся наиболее опасными следующие продукты:
Вообще, наиболее опасны продукты с высоким содержанием белков. Белки являются основной средой для роста возбудителей инфекций.
Что делать, чтобы оказать заболевшему человеку первую помощь?
Чтобы лечением не навредить организму, для построения лечебной тактики острой диареи или острого гастроэнтерита нужно знать, что:
Во-первых, подавляющее большинство возбудителей кишечных инфекций относится к числу самоограничивающихся и острый период болезни ограничивается 3-5 днями, а следовательно, для борьбы с этими возбудителями не требуется назначений антибиотиков;
Во-вторых, рвота и понос прежде всего приводят к обезвоживанию и электролитным нарушениям;
В-третьих, к антибактериальной терапии следует прибегать при выраженной интоксикации и фебрильной температуре, а также при затяжном течении болезни.
При выраженной интоксикации и лихорадке нужно принимать антибактериальные средства – они минимально влияют на нормальную флору кишечника, не усугубляют дисбактериоз.
Хороший эффект при острой диарее оказывают вяжущие средства. Также целесообразно применять энтеросорбенты, способные быстро выводить токсины.