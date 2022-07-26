Как избежать кишечных инфекций на море



style='font-style: italic;line-height: 20px'>- пить бутилированную воду;

- избегать использование готового льда в напитках;

- купаться в водоёмах разрешённых для этого;

- мыть руки перед едой;

- тщательно промывать фрукты и овощи, обдать кипятком;

- избегать приём скоропортящейся пищи, особенно той, которая не проходит предварительной термической обработки;

- избегать приём сырых морепродуктов (устрицы, сашими) тем более если принимаете препараты снижающие кислотность желудка.







Нурматов Шавкат Шарибжанович

Гастроэнтеролог, семейный врач, терапевт, эндоскопист





style='font-style: italic;line-height: 20px'>- пить бутилированную воду;- избегать использование готового льда в напитках;- купаться в водоёмах разрешённых для этого;- мыть руки перед едой;- тщательно промывать фрукты и овощи, обдать кипятком;- избегать приём скоропортящейся пищи, особенно той, которая не проходит предварительной термической обработки;- избегать приём сырых морепродуктов (устрицы, сашими) тем более если принимаете препараты снижающие кислотность желудка.

Также особое внимание стоит уделить и другим мерам предосторожности:

- бороться с мухами;

- правильно хранить продукты, помещая их в холодильник,

- прикрывая от мух специальными колпаками;

- правильно транспортировать продукты, используя специальные сумки-холодильники. Джалиев Абдрахим Галиевич Врач-профпатолог, терапевт

Соблюдение этих простых правил почти гарантирует защиту от кишечных инфекций. "Почти" – потому что, к сожалению, не исключен риск развития инфекции по вине и халатности работников торговли и питания. Причем эти случаи приводят к групповым заражением, особенно в странах с низким санитарным уровнем.

Существует ли рейтинг опасных продуктов? Другими словами, чем чаще всего можно отравиться?

Правильное хранение продуктов делает их безопасными в любых условиях. Однако, при нарушении правил хранения легко инфицируются и становятся наиболее опасными следующие продукты:

недоваренное мясо, особенно мясо птицы (наиболее вероятный возбудитель - сальмонелла);

блюда, содержащие сырые яйца, а также моллюски и рыба (вероятны - сальмонелла и возбудители дизентерии);

молочные продукты, творог (опасность представляют стафилококк и энтеропатогенная кишечная палочка).

Вообще, наиболее опасны продукты с высоким содержанием белков. Белки являются основной средой для роста возбудителей инфекций.

Что делать, чтобы оказать заболевшему человеку первую помощь?

Чтобы лечением не навредить организму, для построения лечебной тактики острой диареи или острого гастроэнтерита нужно знать, что:

Во-первых, подавляющее большинство возбудителей кишечных инфекций относится к числу самоограничивающихся и острый период болезни ограничивается 3-5 днями, а следовательно, для борьбы с этими возбудителями не требуется назначений антибиотиков;

Во-вторых, рвота и понос прежде всего приводят к обезвоживанию и электролитным нарушениям;

В-третьих, к антибактериальной терапии следует прибегать при выраженной интоксикации и фебрильной температуре, а также при затяжном течении болезни.

Поэтому первая помощь должна заключаться в борьбе с обезвоживанием и электролитными расстройствами. В качестве основного лечения стоит использовать средства для пероральной регидратации, содержащие соли калия и натрия, которые следует принимать в количестве, нужном для компенсирования потери жидкости организмом. В зависимости от массы тела больного обычно это количество составляет от полутора до трех литров в сутки.

Джалиев Абдрахим Галиевич Врач-профпатолог, терапевт

При выраженной интоксикации и лихорадке нужно принимать антибактериальные средства – они минимально влияют на нормальную флору кишечника, не усугубляют дисбактериоз.

Хороший эффект при острой диарее оказывают вяжущие средства. Также целесообразно применять энтеросорбенты, способные быстро выводить токсины.