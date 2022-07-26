Как пересечь границу в Грузию на автобусе с юга России

Над тем, стоит или не стоит отправляться на отдых за границу, думает в пору массовых отпусков практически каждый россиянин. И Грузия в этом году в списке предпочтений ещё и потому, что с ней Россию связывает сухопутный маршрут. А так как с самолетами в стране напряженка, это существенный плюс.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Так ли легок этот путь, и стоит ли в разгар летнего сезона отправляться именно в Грузию и именно наземным транспортом испытал на себе корреспондент «ГлагоL» в Волгограде Иван Илюхин.

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Причём, изначально рассматривался только «общественный» транспорт – поезд и рейсовый автобус.

Люди знающие подсказали – самый короткий путь в Грузию – из Владикавказа. Именно из этого города России до Грузии ближе всего — при стандартном развитии событий до Тбилиси всего четыре часа езды. Но проблема в том, что в стандарты эта дорога сейчас не вписывается по многим причинам. И дело не только в том, что путь пролегает по Военно-Грузинской дороге через перевал. И есть на ней участки, где не в состоянии разъехаться даже две машины. С этим водители, которые знают этот путь, как раз научились справляться. Основная проблема в жуткой пробке на подходе к контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс на границе двух стран.

На стену из фур, вытянувшуюся вдоль дороги на несколько километров на подходе к границе мало кто обращает внимание. Дальнобойщики – народ привычный, ждут, им в Грузию по делу. Народ больше беспокоит ожидание для легковых машин и микроавтобусов. В них находятся люди, цель которых – отдых в живописном Тбилиси и на теплом море в Батуми.

О пресловутой выматывающей пробке на границе только и разговоров уже в поезде во Владикавказ, добрая половина пассажиров которого отправляется дальше в Грузию. И в Беслане, расположенном максимально близко к местному аэропорту, и во Владикавказе каждого вышедшего из вагона встречает стройный хор таксистов с одной-единственной фразой на устах: «В Тбилиси, кому в Тбилиси?!» Цена приемлемая – плюс-минус 4 тысячи рублей. Но сколько предстоит простоять на границе – никто не знает. На прямой вопрос: «А у вас есть возможность объехать пробки?» ответ звучит примерно так: «Постараюсь, уважаемый!» Или так: «У меня лишних денег для этого нет…»

На просторах интернета отзывов о том, сколько люди в итоге прождали на границе, великое множество. И практически все о том, что это было о-о-очень долго. Кто-то рассказал о своеобразном рекорде – 70 часов. И это на отрезке всего-то 4-5 километров. Но именно этот крошечный кусочек хранит-помнит много эмоций, граничащих с отчаянием.

Когда часы отпуска неумолимо тикают и хочется добраться до вожделенного отдыха максимально быстро, будешь тут спокоен. Поэтому личное авто здесь, похоже, не вариант.

Выбран был для поездки рейсовый автобус «Владикавказ — Тбилиси» с формированием во Владикавказе. Ничего утверждать не берусь, но цифра региона 15 (Северная Осетия) на номерах автобуса сыграла в эпопее пересечения границы, как показалось, решающую роль.

Через четыре километра глухой, мертвой (любое определение подойдет от слова «совсем») пробки мы просочились за час. И это при том, что началось всё с того, что нас попросту остановили и продержали на обочине около получаса. А потом наш автобус с магической цифрой 15 протиснулся в «окошко» и нырнул куда-то в темноту в сторону от основной дороги.

Ещё только отправляясь в путь, ваш покорный слуга донимал родных и близких предположениями: «Ну есть же там объездная для регулярных маршрутов? Иначе, какой смысл в рейсовых автобусах, которые заявлены три раза в сутки?». Все со вздохом пожимали плечами — дорога через перевал одна. И широкополосным проспектом её никак не назовешь. И, тем не менее, для 15 региона «козьи тропы», похоже, имеются.

Именно такое название можно дать каким-то кочкам-пенечкам, по которым в сгустившихся сумерках ехал наш водитель. Когда тряхнуло особенно сильно и весь автобус дружно выдохнул то ли крик, то ли стон, шофер весело извинился: «Ничего, камешка очень балшой попалься!».

Далее был прыжок из тьмы в освещенный пятачок возле КПП. «До границы 300 метров всего!» — радостно констатировал кто-то из пассажиров, знающий этот маршрут. Всё остальное было делом техники – паспортный контроль действительно налажен неплохо.

Офицеры в кабинках действуют быстро, вопросов задают мало. Как вам фраза грузинского таможенника, взявшего в руки мой паспорт: «Скажите ваше имя, пожалуйста…» Сказал. Далее последовал шлепок печати в мой загран. Всё. Пассажирам дольше пришлось ждать сам автобус, который тщательно проверили таможенники с металлоискателями и собаками.

Когда водитель, пройдя все формальности, подъехал за людьми, те просто аплодировали. Потому что пресловутый «камешка» оказался для нас самым экстремальным из всего, что было при переходе российско-грузинской границы.

Уже по грузинскую сторону границы созвонился с соседками по купе, которые из Беслана уехали на такси несколькими часами раньше. Они со вздохом сказали, что их автомобиль все ещё стоит где-то на подходе к границе.