Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Названы способы сделать путешествие на машине безопасным

Lenta.ru

Эксперты Американской ассоциации кардиологов (AHA) назвали туристам способы сделать автопутешествие безопасным. Советы по подготовке к поездке на машине опубликованы на сайте организации.

Названы способы сделать путешествие на машине безопасным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по мнению превентивного кардиолога и доцента Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде Яна Ниланда (Ian Neeland), в любое путешествие надо собираться с учетом стандартного распорядка дня и здоровых привычек, которые следует выдерживать и в пути.

Видео дня

В первую очередь перед поездкой стоит запастись достаточным количеством простой воды и стараться не покупать в дороге газированные напитки. Также при подготовке к автопутешествию необходимо заранее собрать аптечку и убрать ее в темное и прохладное место, поскольку многие лекарства чувствительны к высокой температуре.

Кроме того, Ниланд подчеркнул важность остановок в пути для избегания застоев в организме.

«Хорошая идея — останавливаться каждые два или три часа, чтобы встать, потянуться, пройтись и разогнать кровь»,

— порекомендовал врач.

Эксперт отметил, что это особенно актуально это для тех, кто подвержен риску образования тромбов, например, для курильщиков, туристов, страдающих ожирением, диабетом, аритмией, беременным, а также женщинам, принимающих противозачаточные таблетки. Сгустки могут перемещаться в мозг, сердце и другие места, вызывая инсульт, сердечный приступ или другие повреждения, добавил он.

Еще одна рекомендация — использовать во время пути средства защиты от солнца. Кардиолог-профилактик, доцент Женского сердечного центра Эмори в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте Пуджа Мехта (Puja Mehta) подчеркнул, что без использования кремов с SPF-фильтром можно получить ожоги на руках и лице даже находясь машине.

Также не стоит в дороге игнорировать недомогание, рассчитывая, что удастся доехать в назначенное место. В подобной ситуации лучше остановиться и вызвать неотложную помощь или отправиться в ближайшую больницу. Наконец, нельзя превозмогать сон в пути. Специалисты советуют обязательно останавливаться на отдых. Рекомендуемое время отдыха для хорошей концентрации внимания — семь часов.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители