Названы способы сделать путешествие на машине безопасным

Эксперты Американской ассоциации кардиологов (AHA) назвали туристам способы сделать автопутешествие безопасным. Советы по подготовке к поездке на машине опубликованы на сайте организации.

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Так, по мнению превентивного кардиолога и доцента Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде Яна Ниланда (Ian Neeland), в любое путешествие надо собираться с учетом стандартного распорядка дня и здоровых привычек, которые следует выдерживать и в пути.

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В первую очередь перед поездкой стоит запастись достаточным количеством простой воды и стараться не покупать в дороге газированные напитки. Также при подготовке к автопутешествию необходимо заранее собрать аптечку и убрать ее в темное и прохладное место, поскольку многие лекарства чувствительны к высокой температуре.

Кроме того, Ниланд подчеркнул важность остановок в пути для избегания застоев в организме.

«Хорошая идея — останавливаться каждые два или три часа, чтобы встать, потянуться, пройтись и разогнать кровь»,

— порекомендовал врач.

Эксперт отметил, что это особенно актуально это для тех, кто подвержен риску образования тромбов, например, для курильщиков, туристов, страдающих ожирением, диабетом, аритмией, беременным, а также женщинам, принимающих противозачаточные таблетки. Сгустки могут перемещаться в мозг, сердце и другие места, вызывая инсульт, сердечный приступ или другие повреждения, добавил он.

Еще одна рекомендация — использовать во время пути средства защиты от солнца. Кардиолог-профилактик, доцент Женского сердечного центра Эмори в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте Пуджа Мехта (Puja Mehta) подчеркнул, что без использования кремов с SPF-фильтром можно получить ожоги на руках и лице даже находясь машине.