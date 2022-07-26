Что нужно знать о чартерных рейсах

Многие туристические пакеты включают в себя перелет чартерными рейсами. Это делает путевку дешевле и помогает сэкономить туристу, а операторам это выгодно, так как места выкупаются заранее. Однако чартерные рейсы — не самый комфортный вид перелетов, поэтому перед тем, как лететь куда-либо “чартером”, нужно знать, какие есть подводные камни у этого типа перелетов. О том, что нужно знать — в материале “Рамблера”.

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Как появляются чартерные рейсы

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Перед тем, как узнать о подводных камнях таких перелетов, стоит разобраться в том, что представляют из себя чартерные рейсы. Как правило, их арендуют туроператоры в туристический сезон. Например, летом на перелеты в Турцию спрос существенно выше, чем зимой, и этот спрос не могут покрыть все регулярные перевозки. В этом случае туроператор прибегает к аренде чартерных рейсов. Он арендует у авиакомпании самолет и бортпроводников и организовывает рейсы в популярные туристические направления. Как правило, чартерный рейс прилетает в аэропорт с туристами, одних высаживает и забирает других, и так по кругу.

У чартеров также нет постоянного графика, туроператоры организовывают их под определенные группы туристов. Иногда чартеры арендуются заранее и туроператор распродает все места на рейс, чтобы отбить его стоимость.

Чем удобны чартеры

Прежде всего, чартерные рейсы любят за их цену. Она существенно ниже, чем на регулярные авиаперевозки. Кроме того, если вы будете покупать билеты совсем близко к дате вылета, цена будет уменьшаться. Так как туроператорам нужно распродать все билеты, вам предложат самую маленькую сумму из возможных.

Кроме того, в сезон чартеры могут выполнять прямые рейсы туда, куда нет регулярных рейсов. Это дополнительные маршруты, которые согласовываются с авиакомпаниями и всеми ведомствами.

Чартерную перевозку может организовать любая авиакомпания, поэтому, если вам повезет, вы купите билет по низкой цене в красивый, новый и современный самолет.

Главные минусы чартеров

Однако минусов у чартерных рейсов все-таки больше, и для многих людей они могут сыграть большую роль. Так, если вы летите чартерным рейсом (узнать об этом можно у турагента), существует риск того, что ваш вылет перенесут или сильно задержат. У чартеров есть на это полное право, и авиакомпания не будет компенсировать вам убытки. Перенос может случится в тот же день, поэтому внимательно смотрите на табло вашего аэропорта. Это может быть связано с другими опозданиями рейса, так как он летает туда-обратно или с техническими неисправностями, устранение которых требует времени.

Также еще один минус чартеров заключается в том, что если вы пользуетесь картами лояльности авиакомпании, вы не сможете накопить или потратить свои баллы или мили. Так как юридически владелец чартерного рейса — туроператор, а не авиакомпания.