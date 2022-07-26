Какую страховку выбрать на отдых с ребенком

Какой страховой полис оформить перед отправкой с детьми за границу, в этом разобрались специалисты АТОР.

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Высокая цена

Некоторые компании вводят повышенные спецтарифы на детей до 3 лет, большинство до 10 лет, однако у некоторых компаний полисы на подростков стоят дешевле. Например, повышенные коэффициенты на детей не берут «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» (бывш. ERV), «Тинькофф Страхование», «Росгосстрах» и ряд других. Цена полиса для взрослых у этих компаний и детей одинакова.

Страхование «под ключ»

Существует иной подход – это «пакетный». У некоторых страховых компаний на рынке есть просто несколько (как правило, 2-4), сквозных тарифов с изначально широкими, уже включенными в цену, наборами рисков. Платных дополнительных опций совсем мало или нет вовсе. Такой подход на российском рынке использует «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», «Тинькофф Страхование», ряд других. Практически «пакетные» страховки и у «Росгосстраха». Однако здесь все же придется доплатить за хронические заболевания и солнечные ожоги в расширенном тарифе.

Нужны ли семейным туристам страховки по типу «все включено»

Семьи с детьми могут сэкономить, выбрав такой тип страховки.

«Как правило, все такие страховки сразу идут как бесфраншизные – то есть все 100 % расходов берет на себя страховщик, и в случае мелких расходов туристу не придется где-то срочно искать в ночи 30 евро на оплату вызванному в отель к ребенку с больным животом турецкому доктору»,

– говорится в сообщении АТОР.