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1 час назад

Где отдохнуть пенсионерам, если нет дачи

РИА "ФедералПресс"

Отдых для пенсионеров существует и за пределами дачи. Путешествовать можно как по городам России, так и за границу.

Где отдохнуть пенсионерам, если нет дачи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Туры в страны бывшего СССР

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Пожилые люди в туристических целях часто выбирают страны бывшего СССР (Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения). Стоимость путевок на данные направления ниже, чем в другие страны. Также там привычная обстановка.

Многие хотят совмещать приятное с полезным. Они выбирают туры, в которые включены не только осмотр достопримечательностей и экскурсии, но и курсы лечения в санаториях. В среднем такие поездки на 12 дней обходятся от 15 000 рублей и больше.

У людей пенсионного возраста пользуется популярностью оздоровительный туризм, связанный с санаториями, профилакториями, рассказал «ФедералПресс» эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. По его словам, у них достаточно времени, а также есть необходимость в поддержании здоровья.

В несезон не такие большие цены, не все любят жару, поэтому в это время санатории пользуются популярностью у пенсионеров, отметил Бобылев.

Поездки в Европу и не только

Также некоторые выбирают Европу для отдыха. Наиболее популярные направления – Хорватия, Черногория, Италия, Испания, Франция, Кипр и прибалтийские страны. Такие путешествия обойдутся дороже – от 30–35 тысяч рублей.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области отдают предпочтение Финляндии, Швеции или Норвегии из-за сравнительно быстрых переездов и низкой стоимости путевок. Тем же, у кого есть существенные накопления, больше по душе Нидерланды, Бельгия и Великобритания.

Кроме того, некоторые пенсионеры выбирают Марокко, Тунис, ОАЭ. Однако дорогу в эти страны способен выдержать не каждый пожилой человек. Спросом пользуются также Австралия, Куба, Япония, Индия.

Путешествия по России

Наиболее популярные направления:

  • Калининградская область. Пенсионерам в этом городе нравится умеренный климат и невысокие цены, которые делают такую поездку доступно. В Калининграде достаточно много интересных мест и достопримечательностей.
  • Золотое кольцо России. В него входят несколько городов: Ярославль, Переславль-Залесский, Кострома, Сергиев Посад, Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Иваново.
  • Кавказские Минеральные Воды. Там пенсионеры смогут не только культурно отдохнуть, но и поправить здоровье в пансионате или санатории.

Также популярностью пользуются круизы, которые проходят в формате «все включено». У отдыхающих всегда распланирована плотная экскурсионная программа и оздоровительные процедуры, передает благотворительный фонд «Долголетие».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как пенсионерам объявили о разовых выплатах в 25 тысяч рублей.

Лайфхаки,Общественная палата России,
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