Как организовать путешествие с питомцем

Ветеринарный врач Вадим Кравченко рассказал, как подготовить домашних питомцев к путешествию на автомобиле, передает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, не следует сразу уезжать с животным за тысячу километров от дома – нужно дать ему возможность привыкнуть. Кроме того, важно создать все необходимые для него условия в автомобиле – взять воду и любимые игрушки, организовать спальное место.
«Лучше всего размещать их на заднем сиденье. Для кошки стоит постелить пеленку и приобрести небольшую мягкую кровать или разместить животное в просторной переноске. А на собаку нужно обязательно надеть шлейку с ремнем, который фиксируется на ремне безопасности автомобиля»,
– рассказал Кравченко.
В дорогу нужно собрать аптечку, в которой обязательно будут лекарства от укачивания, витамин B6 (нейтрализует последствия отравления и некоторых укусов) и липкие бинты.