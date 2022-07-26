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2 часа назад

Ветеринар рассказал, как организовать путешествие с питомцем

Мир24

Ветеринарный врач Вадим Кравченко рассказал, как подготовить домашних питомцев к путешествию на автомобиле, передает «Вечерняя Москва».

Как организовать путешествие с питомцем
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, не следует сразу уезжать с животным за тысячу километров от дома – нужно дать ему возможность привыкнуть. Кроме того, важно создать все необходимые для него условия в автомобиле – взять воду и любимые игрушки, организовать спальное место.

«Лучше всего размещать их на заднем сиденье. Для кошки стоит постелить пеленку и приобрести небольшую мягкую кровать или разместить животное в просторной переноске. А на собаку нужно обязательно надеть шлейку с ремнем, который фиксируется на ремне безопасности автомобиля»,

– рассказал Кравченко.

В дорогу нужно собрать аптечку, в которой обязательно будут лекарства от укачивания, витамин B6 (нейтрализует последствия отравления и некоторых укусов) и липкие бинты.

Лайфхаки,Вадим Кравченко,
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