Где в самолете трясет меньше всего при турбулентности

Турбулентность — одно из самых неприятных событий во время полета. Однако для авиации это рядовое событие, которое пилоты и бортпроводники воспринимают как ямы на дорогах. "Рамблер" расскажет, на каких местах пассажир будет чувствовать себя наиболее спокойно.

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Конечно, аэрофобы больше всего боятся тряски во время полета, так как это бессознательный страх, принять тот факт, что это всего лишь "яма" на расстоянии 10 000 метров над землей может быть трудно. При этом турбулентность никогда не становится причиной катастрофы.

Обычно турбулентность возникает при нарушении воздушного потока. Это может быть сильный ветер, облака или шторм. Горные массивы и воздушные ямы также могут вызвать неприятные толчки. Пилоты заранее знают, когда будет турбулентность, поэтому стараются заранее уведомлять персонаж на борту и пассажиров, чтобы все вернулись на свои места и пристегнули ремни безопасности. Самая большая опасность при турбулентности состоит в том, что вы можете получить ушиб.

Легче всего турбулентность переносят те пассажиры, которые сидят над крыльями или впереди авиалайнера. Крылья сохраняют баланс и плавность, а хвостовая больше всего подвержена тряске. Правда, вид из иллюминатора будет не таким красивым. В носу самолета меньше не только тряска, но и шум от турбин.