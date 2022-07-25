Как отдохнуть за границей с бюджетом в 30 тыс. руб

Турция и Египет остаются наиболее востребованными направлениями для зарубежного отдыха среди россиян. При этом стоимость путевок в обоих случаях выросла преимущественно из-за подорожания перелетов, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора «Альянса туристических агентств» Наталья Осипова.

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«Турция в этом году подорожала, но есть трехзвездочные отели, доступные для наших туристов. Примерно отдых на двоих обойдется в 150 тысяч рублей»,

– сообщила Осипова.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подтвердил, что сегодня отдых на турецком курорте в среднем обойдется в 80 тысяч рублей на человека, из которых от 26–30 уйдут на покупку авиабилетов.

В числе популярных туристических направлений ближнего зарубежья эксперт назвал Абхазию и Беларусь, стоимость недельного отдыха в которых сегодня составляет около 30 тысяч рублей (с перелетом и проживанием).

В Беларусь россияне едут с целью посетить культурные программы или оздоровиться в санаториях, тогда как до Абхазии нетрудно добраться из Сочи, отметил Барзыкин в разговоре с «Общественной службой новостей».