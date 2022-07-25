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3 часа назад

Как защититься от кражи на пляже: советы

Катя Кобышева

Проблема, с которой сталкиваются все отдыхающие на пляже — как сохранить ценные вещи, когда идешь купаться? Разумеется, самый легкий способ — просто не брать их с собой. Однако такая вещь, как мобильник, может оказаться очень полезной, если нужно вызвать спасателей или скорую помощь в случае чрезвычайной ситуации на воде. К тому же человек может оказаться на пляже случайно вместе со своим телефоном, кошельком и банковскими картами, а искупаться при этом так хочется! Как же быть в этом случае? Издание Onet.pl предлагает несколько советов, как сохранить свои ценности на пляже. Перевод опубликован на "ИноСМИ".

Как защититься от кражи на пляже: советы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спрячьте вещи поглубже

Положите гаджеты, карточки и наличность в пакет, а когда пойдете купаться — спрячьте его под полотенце, плед или шезлонг. Это затруднит доступ к вещам. Воры не будут долго искать ваше имущество, потому что им важно сделать все быстро.

Замаскируйте вещи

1. Положите предметы в упаковку для влажных салфеток

Такая тара отлично подойдет для маскировки. В нее поместятся и смартфон, и карточки, и небольшой кошелек. Вряд ли ворам придет в голову похитить у вас предметы гигиены.

2. Спрячьте все в баночку от крема

Пластмассовая упаковка из-под солнцезащитного крема или лосьона тоже хорошо подойдет для маскировки. Туда можно поместить деньги вместо того, чтобы держать их в кошельке.

3. Заверните ценности в чистые подгузники

Этот совет будет полезен молодым родителям. Памперсы могут стать отличным тайником для ценных вещей. В такую "упаковку" можно завернуть предметы, чтобы они не торчали наружу. Маловероятно, что кому-то захочется рыться в подгузниках в поисках наживы.

В целом издание советует не выставлять дорогие телефоны и другие вещи напоказ в общественном месте. Нужно иметь в виду, что воры могут подолгу высматривать посетителей пляжа, которые взяли с собой что-либо ценное.

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