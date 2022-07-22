Как съездить в Италию и обратно за 5 тысяч рублей

Туристы могут воспользоваться воздушным или наземным транспортом. Например, можно добраться до Эстонии, а затем на лоукостере отправиться в Неаполь.

Фото: Курская правда Курская правда

Обратный маршрут рекомендуется проложить через Финляндию. В северную страну из Италии рекомендуется добраться самолетом, а вернуться домой — наземным транспортом.