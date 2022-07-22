Как съездить в Италию и обратно за 5 тысяч рублей

Туристы могут воспользоваться воздушным или наземным транспортом. Например, можно добраться до Эстонии, а затем на лоукостере отправиться в Неаполь.
Обратный маршрут рекомендуется проложить через Финляндию. В северную страну из Италии рекомендуется добраться самолетом, а вернуться домой — наземным транспортом.
По оценкам аналитиков, стоимость авиарейса из России до Таллина составляет около 2 тысяч рублей. Перелет из Венеции в Хельсинки обойдется в 1,5 тысячи рублей. Оплата наземного транспорта отдельно.