Чем заняться в аэропорту, если рейс надолго задержали

Скучно вам точно не будет.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Задержки или же отмены рейсов стали обыденностью, даже если вы летите солидной авиакомпанией, которая не отличается подобными проблемами. И все же подготовиться к внезапным долгим часам в аэропорту невозможно — не всегда под рукой есть любимая книга, а переслушивать любимые подкасты и альбомы не хочется. Мы собрали собственный топ занятий в аэропорту, уверены, в сезон отпусков информация будет особенно полезной.

Идем гулять

Если вам приходится ждать больше пяти часов, используйте возможность прогуляться в городе. Правда, не из каждого аэропорта вас выпустят на такую прогулку, поэтому вариант не универсальный, и все же не отказывайтесь от такой возможности. Помимо того, что вы убьете время, вы сможете сделать дополнительные крутые фото, а также прикупите сувениры друзьям — они будут приятно удивлены.

Приводим себя в форму прямо в аэропорту

В некоторых крупных аэропортах есть полноценные спортзалы. Да-да, заниматься на любимых тренажерах можно прямо во время долгой пересадки. Конечно, не увлекайтесь тренировкой и выбирайте среднюю нагрузку, так как во время перелета наш организм и так находится в напряжении, не стоит сильно перегружать все системы. В некоторых аэропортах есть даже бассейны, что будет отличным способом провести свободное время во время задержки самолета более чем на 10 часов. Отличный релакс!

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