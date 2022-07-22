Чем заняться в аэропорту, если рейс надолго задержали

Скучно вам точно не будет.
Задержки или же отмены рейсов стали обыденностью, даже если вы летите солидной авиакомпанией, которая не отличается подобными проблемами. И все же подготовиться к внезапным долгим часам в аэропорту невозможно — не всегда под рукой есть любимая книга, а переслушивать любимые подкасты и альбомы не хочется. Мы собрали собственный топ занятий в аэропорту, уверены, в сезон отпусков информация будет особенно полезной.
Если вам приходится ждать больше пяти часов, используйте возможность прогуляться в городе. Правда, не из каждого аэропорта вас выпустят на такую прогулку, поэтому вариант не универсальный, и все же не отказывайтесь от такой возможности. Помимо того, что вы убьете время, вы сможете сделать дополнительные крутые фото, а также прикупите сувениры друзьям — они будут приятно удивлены.
В некоторых крупных аэропортах есть полноценные спортзалы. Да-да, заниматься на любимых тренажерах можно прямо во время долгой пересадки. Конечно, не увлекайтесь тренировкой и выбирайте среднюю нагрузку, так как во время перелета наш организм и так находится в напряжении, не стоит сильно перегружать все системы. В некоторых аэропортах есть даже бассейны, что будет отличным способом провести свободное время во время задержки самолета более чем на 10 часов. Отличный релакс!
Кроме любимых тренажеров, в аэропорту можно найти и салон красоты. Ничего страшного, если у вас сломался ноготь или откололся гель-лак — мастера поправят за полчаса. Как правило, бьюти-зоны располагаются там же, где и магазины, поэтому совмещаем приятное с полезным — шопинг и бьюти-процедуры. Главное, не увлекаться, чтобы не пропустить свой самолет и не остаться в аэропорту еще на сутки.