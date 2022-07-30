Постельное белье в поезде: правила использования

Путешествуя на поезде, пассажиры, как правило, всегда берут у проводника комплект постельного белья. Но мало кто задумывается о правилах его использования. Тем не менее, они существуют. Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Можно ли отказаться от белья

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Прежде всего, надо понимать, что постельное белье входит в стоимость билета. И вы вполне можете снизить стоимость проездного талона, отказавшись от комплекта. Сделать это можно, отменив данную услугу в соответствующей графе на сайте компании-перевозчика, если вы приобретаете билеты онлайн, или сообщить об отказе кассиру, если оформляете проездной талон на вокзале. Правда, стоит учесть тот факт, что пользоваться подушкой, одеялом и матрасом в поезде при отказе от постельного белья вам, скорее всего, тоже не позволят. Также надо понимать, что свои постельные принадлежности использовать тоже не разрешат. По правилам перевозки пассажиров это запрещено. И дело тут вовсе не во вредности компании-перевозчика, а в элементарных санитарных нормах. Ведь это вы можете быть уверены, что вы аккуратны и никаких вредителей (клопов, вшей и т.п.) в вашем домашнем комплекте нет, но посторонние точно не обязаны верить вам на слово. «Казенное» же постельное белье после каждого использования проходит специальную обработку, что исключает возможность такой проблемы.

Должен ли пассажир сам стелить постель в поезде

В купе и вагонах СВ комплекты постельного белья лежит на полках у пассажиров. Более того, чаще всего спальные места уже застелены. В плацкарте готовить себе постель придется самим. Но необходимо знать, что проводники обязаны (по должностной инструкции) застелить постель инвалидам, пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми и беременным женщинам.

В каком случае придется заплатить штраф

Если вы испачкали постельное белье, например, разлив на него чай или сок, чаще всего дело кончится тем, что проводник заберет у вас комплект, а взамен выдаст новый. Но будьте готовы к тому, что вас попросят заплатить небольшую за смену комплекта. Если же что-то из постельных принадлежностей будет испорчено (случайно порвали наволочку или простыню), придется возместить ущерб, выкупив весь комплект и оплатив его замену.

Нужно ли сдавать белье проводнику