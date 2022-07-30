Постельное белье в поезде: правила использования

Путешествуя на поезде, пассажиры, как правило, всегда берут у проводника комплект постельного белья. Но мало кто задумывается о правилах его использования. Тем не менее, они существуют. Читайте об этом в материале «Рамблера».
Прежде всего, надо понимать, что постельное белье входит в стоимость билета. И вы вполне можете снизить стоимость проездного талона, отказавшись от комплекта. Сделать это можно, отменив данную услугу в соответствующей графе на сайте компании-перевозчика, если вы приобретаете билеты онлайн, или сообщить об отказе кассиру, если оформляете проездной талон на вокзале. Правда, стоит учесть тот факт, что пользоваться подушкой, одеялом и матрасом в поезде при отказе от постельного белья вам, скорее всего, тоже не позволят. Также надо понимать, что свои постельные принадлежности использовать тоже не разрешат. По правилам перевозки пассажиров это запрещено. И дело тут вовсе не во вредности компании-перевозчика, а в элементарных санитарных нормах. Ведь это вы можете быть уверены, что вы аккуратны и никаких вредителей (клопов, вшей и т.п.) в вашем домашнем комплекте нет, но посторонние точно не обязаны верить вам на слово. «Казенное» же постельное белье после каждого использования проходит специальную обработку, что исключает возможность такой проблемы.
В купе и вагонах СВ комплекты постельного белья лежит на полках у пассажиров. Более того, чаще всего спальные места уже застелены. В плацкарте готовить себе постель придется самим. Но необходимо знать, что проводники обязаны (по должностной инструкции) застелить постель инвалидам, пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми и беременным женщинам.
Если вы испачкали постельное белье, например, разлив на него чай или сок, чаще всего дело кончится тем, что проводник заберет у вас комплект, а взамен выдаст новый. Но будьте готовы к тому, что вас попросят заплатить небольшую за смену комплекта. Если же что-то из постельных принадлежностей будет испорчено (случайно порвали наволочку или простыню), придется возместить ущерб, выкупив весь комплект и оплатив его замену.
Правила железнодорожных перевозок гласят, что в обязанности пассажира эта опция не входит. Чаще всего пассажиры сдают комплекты проводнику, но вы имеете полное право просто оставить белье на полке.