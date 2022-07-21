Почему в поезде постельное белье влажное

Если вы хотя бы раз ездили в поезде, то наверняка помните это ощущение того, как вы достаете постельное белье из пластикового пакета, а оно остается немного влажным. Это чувство одновременно странное и приятное. С одной стороны влажное постельное белье может быть противным на ощупь, а с другой — предвещает приятное путешествие. В материале “Рамблера” — две версии того, почему постельное белье в поезде всегда влажное, и одна из них вам точно не понравится.

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Большие объемы прачечной

По одной из версий, постельное белье остается немного влажным из-за того, что в прачечных его не успевают нормально просушить. Дело в том, что оно поступает в настолько больших объемах, что рук и времени может просто не хватать. Поэтому, белье быстро упаковывают в пластиковый пакет, где оно не успеет высохнуть до конца из-за того, что герметично упакован.

Хитрость проводников

Некоторые проводники дополнительно зарабатывают на постельном белье, и об этом рассказывают бывшие сотрудники, которые знают всю подноготную этой работы. Они утверждают, что проводники в поездах с целью дополнительной наживы собирают уже использованное постельное белье, на котором не видно следов использования. После этого они кладут его в пакеты и используют заново, отдавая пассажирам. Таким образом, они могут получать существенную прибавку к зарплате. Однако, остается одна проблема. Она заключается в том, что постельное белье в поезде сильно мнется. Чтобы его разгладить, они опрыскивают его водой из пульверизатора, складывают и ставят под пресс. Таким образом, белье разглаживается, но просохнуть не успевает. В итоге к путешественникам попадает слегка влажное постельное белье.