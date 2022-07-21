Что стюардесса может сделать бесплатно

На борту можно получить бесплатные дополнительные услуги, наличие которых не всегда афишируется пассажирам. Однако это всегда есть на борту, если вы не летите лоукостером. О некоторых вещах достаточно попросить стюардессу, и она вам поможет. О том, что бортпроводник может сделать для вас бесплатно — в материале “Рамблера”.

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Дополнительная порция еды

Не все пассажиры предпочитают есть на борту, несмотря на то, что еда включена в стоимость перелета. Поэтому, если вы видите, что стюардесса с тележкой после раздачи еды вернулась в хвост самолета, можете смело подходить к ней и просить дополнительную порцию еды. Если вы сделаете это вежливо, а у стюардессы будет лишняя порция, она вам не откажет.

Услуги присмотра за ребенком

Если вы летит вдвоем с малышом и вам нужно отлучиться, вы можете попросить стюардессу присмотреть за вашим ребенком. Однако бортпроводник тоже не может тратить свое рабочее время на то, чтобы сидеть с ребенком, поэтому не стоит этим злоупотреблять. Конечно, все зависит от авиакомпании, которой вы летите. Например Emirates и Etihad предлагают бортовую няню. То есть в самолете во время перелета есть человек с соответствующим образованием, который может занять вашего ребенка на время полета.

Лекарства

На борту любого самолета есть аптечка, но ее содержимое может отличаться. Если вам стало плохо, вы можете подойти к стюардессе, описать симптомы, а она подберет для вас соответствующие лекарства. Например, в любой аптечке есть обезболивающие, успокоительные, а также адсорбенты и бинты. Также стюардессы обучены оказывать первую помощь в экстренных ситуациях, поэтому если вы почувствовали себя плохо, не стесняйтесь говорить об этом бортпроводникам.

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