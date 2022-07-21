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3 часа назад

Что стюардесса может сделать бесплатно

Мария Каткова

На борту можно получить бесплатные дополнительные услуги, наличие которых не всегда афишируется пассажирам. Однако это всегда есть на борту, если вы не летите лоукостером. О некоторых вещах достаточно попросить стюардессу, и она вам поможет. О том, что бортпроводник может сделать для вас бесплатно — в материале “Рамблера”.

Что стюардесса может сделать бесплатно
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дополнительная порция еды

Не все пассажиры предпочитают есть на борту, несмотря на то, что еда включена в стоимость перелета. Поэтому, если вы видите, что стюардесса с тележкой после раздачи еды вернулась в хвост самолета, можете смело подходить к ней и просить дополнительную порцию еды. Если вы сделаете это вежливо, а у стюардессы будет лишняя порция, она вам не откажет.

Услуги присмотра за ребенком

Если вы летит вдвоем с малышом и вам нужно отлучиться, вы можете попросить стюардессу присмотреть за вашим ребенком. Однако бортпроводник тоже не может тратить свое рабочее время на то, чтобы сидеть с ребенком, поэтому не стоит этим злоупотреблять. Конечно, все зависит от авиакомпании, которой вы летите. Например Emirates и Etihad предлагают бортовую няню. То есть в самолете во время перелета есть человек с соответствующим образованием, который может занять вашего ребенка на время полета.

Лекарства

На борту любого самолета есть аптечка, но ее содержимое может отличаться. Если вам стало плохо, вы можете подойти к стюардессе, описать симптомы, а она подберет для вас соответствующие лекарства. Например, в любой аптечке есть обезболивающие, успокоительные, а также адсорбенты и бинты. Также стюардессы обучены оказывать первую помощь в экстренных ситуациях, поэтому если вы почувствовали себя плохо, не стесняйтесь говорить об этом бортпроводникам.

Дополнительный мерч

В некоторых авиакомпаниях нужно дополнительно просить плед, но иногда пассажирам дают целые наборы, которые можно забрать с собой после перелета. Например Lufthansa дает набор, который помещается в небольшую сумочку. В него входит повязка для сна, подушка для шеи и проводные наушники. Это можно оставить себе, а вот плед придется вернуть.

Лайфхаки,Emirates,Lufthansa,
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