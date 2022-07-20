Куда спрятать телефон и деньги на пляже

На пляже всегда встает вопрос: куда положить ценные вещи, чтобы их не украли, пока вы будете плавать в море? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Поищите камеру хранения

На некоторых пляжах или в ближайших кафе и магазинах бывают камеры хранения. Исследуйте территорию, возможно, они есть и на вашем пляже. Однако услуга платная.

Купите герметичный пакет

В специализированных магазинах для экстремальных видов спорта продаются герметичные пакеты, в которые можно положить вещи, и они не намокнут. Есть такие, которые позволяют пользоваться сенсорным экраном и делать фотографии под водой. Пакеты крепятся на поясе или вешаются на шею.

Спрячьте ценные предметы в необычное место

Обычно воры забирают сумку с вещами целиком, поэтому прятать деньги и телефон в отдельный карман или заворачивать в футболку, нет большого смысла. Выберите предмет, который точно не заинтересует злоумышленника. Это может быть пачка из-под чипсов, флакон от шампуня или памперсы, если у вас есть дети.

Оставьте ценные вещи в отеле