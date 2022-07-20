Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+34° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Куда спрятать телефон и деньги на пляже

Мира Маркина

На пляже всегда встает вопрос: куда положить ценные вещи, чтобы их не украли, пока вы будете плавать в море? Рассказываем в материале "Рамблера".

Куда спрятать телефон и деньги на пляже
Фото: pxhere.compxhere.com

Поищите камеру хранения

На некоторых пляжах или в ближайших кафе и магазинах бывают камеры хранения. Исследуйте территорию, возможно, они есть и на вашем пляже. Однако услуга платная.

Купите герметичный пакет

В специализированных магазинах для экстремальных видов спорта продаются герметичные пакеты, в которые можно положить вещи, и они не намокнут. Есть такие, которые позволяют пользоваться сенсорным экраном и делать фотографии под водой. Пакеты крепятся на поясе или вешаются на шею.

Спрячьте ценные предметы в необычное место

Обычно воры забирают сумку с вещами целиком, поэтому прятать деньги и телефон в отдельный карман или заворачивать в футболку, нет большого смысла. Выберите предмет, который точно не заинтересует злоумышленника. Это может быть пачка из-под чипсов, флакон от шампуня или памперсы, если у вас есть дети.

Оставьте ценные вещи в отеле

Самый надежный вариант - оставить телефон и деньги в отеле. Так вы не только убережете их от кражи, но и отдохнете от социальных сетей. Если вы хотите взять вещи, но никому не доверяете, купайтесь с друзьями по очереди.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители