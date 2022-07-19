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32 минуты назад

Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие

Lenta.ruиещё 1

Стилистка Анна Бэй из Великобритании назвала главные ошибки туристок при сборах в поездку. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

Главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт заявила, что во время путешествий женщинам не следует носить беговые кроссовки, если они хотят выглядеть изысканно. Вместо этого она посоветовала выбирать белые кеды и сочетать их с платьями. Кроме того, испортить внешний вид на отдыхе могут рюкзаки, поясные сумки и спортивные костюмы, которые, по словам специалистки, придают маскулинности образу.

В то же время Бэй призвала избегать откровенных нарядов во время экскурсий и осмотра достопримечательностей. «Одевайтесь скромнее. Думаю, это важно — уважать других людей», — отметила она.

Также стилистка порекомендовала заменить синтетическую одежду на изделия из натуральных тканей, например льна, и пробрести стильную шляпу и солнцезащитные очки. «Я считаю, что самые элегантные солнцезащитные очки — загадочные и большие», — заключила автор видео.

Ранее в июле миллионерша и блогерша Карина Молостова назвала удешевляющие женский образ детали. Так, в данный список попали неаккуратные маникюр и педикюр, например сколы лака на ногтях рук и ног. Кроме того, юзерша высказалась об аксессуарах, назвав их продолжением человека. Она заявила, что грязные обувь и сумка портят внешний вид.

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