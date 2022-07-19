Куда не стоит прятать ценности в отеле

Многие туристы не доверяют сейфам в отеле, поэтому ищут другие изощренные способы спрятать свои ценности. Однако большинство мест, которые они выбирают, не всегда удачные, так как воры точно знают самые популярные “тайники” туристов. В материале “Рамблера” — о том, куда точно не стоит прятать ценные вещи в отеле.

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В кровати

Очень часто туристы прячут деньги и ценные вещи под матрасом или в наволочках. Эти места воры проверяют в первую очередь, но, как правило, все, что там есть достается горничным. Если вы остановились не в сетевом отеле, то есть вероятность, что уборщицы возьмут деньги себе “на чай”, и вы не сможете доказать обратное. Поэтому держите деньги подальше от кровати.

Бачок унитаза

Еще одно очень популярное место — бачок унитаза. Ценные вещи кладут в вакуумный пакет и прячут прямо в воде. Несмотря на то, что этот способ звучит слишком сложно, туристы часто им пользуются. И это знают отельные воры, поэтому с легкостью раскрывают этот тайник.

Чемодан

Если на вашем чемодане нет замков, которые открываются вашим ключом или индивидуального кода, то не стоит прятать деньги в чемодане. Однако, если вы все-таки решитесь на это, то ни в коем случае не храните их в кошельке. Если есть потайной карман, то лучше использовать его.

В шкафу