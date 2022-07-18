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2 часа назад

Врач рассказала, как не подхватить инфекцию во время отпуска

Москва24

Врач общей практики Светлана Багавиева рассказала Москве 24, что гигиена и правильный рацион питания – лучший способ обезопасить себя от заболеваний в отпуске.

Врач рассказала, как не подхватить инфекцию во время отпуска
Фото: Фото: depositphotos/adriaticphotoФото: depositphotos/adriaticphoto

Ранее инфекционисты составили рейтинг болезней, которыми туристы заражаются на российских курортах. На первом месте оказалась ротавирус. Также в список вошли гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем, сообщает газета "Известия".

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Чтобы отпуск не был испорчен болезнью, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, отметила врач.

Не нужно есть продукты, в которых вы не уверены (смущает запах, внешний вид, происхождение). Перед приемом пищи обязательно мойте руки. После купания ополаскивайте себя чистой водой или хотя бы мойте руки и лицо.

Светлана Багавиева

врач общей практики

Кроме того, в поездке не стоит трогать диких животных и насекомых, продолжает Багавиева.

"Не переедайте и не экспериментируйте с экзотическими фруктами и блюдами, чтобы не спровоцировать аллергию и заболевания ЖКТ", – добавила эксперт.

Тем, кто имеет хронические болезни, необходимо взять с собой медикаменты, прописанные врачом. Все проблемы со здоровьем стоит решить до отпуска.

При этом как-то укреплять иммунитет перед поездкой нет необходимости, потому что быстрой реакции не будет. Здоровый образ жизни – лучшее укрепление организма. Его нужно придерживаться постоянно.

Светлана Багавиева

врач общей практики

Врач добавила, что с собой в поездку стоит взять аптечку. В ней обязательно должны быть антисептики, сорбенты (вещества, которые выводят токсины), обезболивающие с противовоспалительным и жаропонижающим действием, а также бинты и лейкопластыри, средства от диареи и боли в желудке.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что в бассейне можно заразиться ветрянкой, герпесом, гепатитом А, а также ротавирусом и энтеровирусом. По его словам, все вирусы распространенных кожных заболеваний могут выживать даже в хлорированной воде.

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Лайфхаки,Владимир Болибок,
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