Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке

Путешественники, особенно в условиях закрытых границ и стремительно растущих цен, часто становятся легкой добычей для мошенников. Кто-то так истосковался по отпуску, что не глядя бронирует красивый отель с огромной скидкой, кому-то просто хочется сэкономить на поездке, а некоторые ведутся на привлекательные предложения, казалось бы, уже знакомых сервисов. Так или иначе, туристы нередко оказываются обмануты аферистами не только на этапе бронирования отпуска, но и в самой поездке. Как избежать всевозможных разводов и почему всегда нужно быть бдительным, даже если дело касается отдыха, — разбиралась «Лента.ру».

«Не покупайте туры ночью»

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В начале июня в полицию обратилась 43-летняя жительница Воронежа (ее имя не уточняется). Она хотела отдохнуть в Сочи и попала на фишинговый сайт по бронированию отелей, на котором раскрыла злоумышленникам персональные данные банковской карты. «Впоследствии с нее списали сумму в 1,1 миллиона рублей», — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Таких случаев в жаркий летний сезон насчитываются десятки. Как и многие другие россияне, жительница Воронежа повелась на красивую рекламу. Мошенники научились ювелирно копировать популярные сайты по продаже билетов на самолеты, поезда, а также по бронированию отелей и апартаментов. Выявить подделку сложно, особенно если даты поездки поджимают и уже не терпится отправиться в путешествие. Но есть аспекты, на которые всегда нужно обращать внимание.

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Эксперты советуют избегать покупок по подозрительно низким ценам, внимательно проверять название (порой мошеннический сайт от нормального отличается знаками пунктуации, или букву «о» заменяют цифрой ноль) и историю ресурса, посмотреть, как часто он упоминается в СМИ, с какого года существует и какие отзывы оставляют туристы. Понятно, что на форумах могут быть и заказные тексты, но если путешественники остались недовольны работой фирмы, то непременно опишут свой негативный опыт, и удалить такой пост турфирма не сможет.

Если у компании нет официальной страницы в соцсетях, через которую она ведет коммуникацию с клиентами, или о ней вообще нигде не упоминается, это повод насторожиться.

Когда агентство предпочитает общаться по личному номеру, а потом просит не оплатить путевку, а, например, перевести деньги на электронный кошелек, по номеру телефона или карты — это тоже повод заподозрить неладное, поясняет аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Она призывает не переводить деньги частным лицам, поскольку в таком случае вернуть их точно не получится.

Обычно фишинговые сайты запускают с девяти часов вечера до пяти утра — в такое время действия мошенников сложнее отследить, рассказал генеральный секретарь Международной ассоциации халяльного туризма Турции Эмрулла Ахмет Турхан

«Не покупайте туры в ночное время. Особенно будьте осторожны с отелями, которые в последнее время часто меняли название. Проверять точный адрес турецкого отеля лучше в турецкой отельной ассоциации — TÜRSAB», — предупреждает он.

Перед поездкой за границу также стоит заранее сохранить номера телефонов служб безопасности — например, Министерство туризма Абхазии открыло горячую линию для туристов, где можно проверить информацию о пансионатах и гостиницах.

«Приобретать билеты лучше на официальных сайтах авиакомпаний»

Кстати, покупать билеты на самолет или поезд на сайтах-агрегаторах сейчас тоже может быть опасно. С неприятной ситуацией столкнулась 37-летняя Юлия. В марте она решила отправиться из Москвы в Анталью. Билеты купила через сайт-перекупщик — они были на несколько тысяч дешевле, чем у российской авиакомпании. За три дня до назначенной даты перевозчик отменил рейс.

Желая получить 60 тысяч за несостоявшийся полет, туристка заваливала письмами сайт-агрегатор и авиакомпанию. Но те лишь переводили стрелки друг на друга: сотрудники сайта уверяли, что не могут вернуть деньги, потому что ждут официальной отмашки от перевозчика, а тот уверял, что, так как билеты покупали не конкретно у него, обращаться нужно «туда, где покупали билеты».

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Через два месяца туристка обратилась в свой банк, картой которого расплачивалась за билеты, с просьбой отозвать покупку. Рассмотрев все документы, банк пошел навстречу клиентке. Ни от сайта, ни от авиаперевозчика ответа она больше не получила.

«Так что покупать билеты лучше на официальных сайтах авиакомпаний и внимательно читать информацию, совершая платеж, чтобы знать: кому и за что вы платите. Можно попытаться сэкономить 500 рублей, заказывая через сомнительный сайт, и при этом потерять гораздо больше», — рекомендует руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

У путевок есть средняя цена

Еще один вариант развода — жулики звонят по телефону и предлагают туры с якобы льготным возмещением денег по кешбэку, пытаясь выудить данные банковской карты. В таком случае лучше проверить в официальных источниках, существует ли такое предложение вообще. К тому же не стоит торопиться с ответом, если на вас начинают давить, заставляя купить тур немедленно. Эксперты предупреждают, что иногда липовые агентства открываются на соседней улице.

Если они заявляют, что сайт в разработке, номер телефона не городской, а мобильный, к тому же адрес почты заканчивается бесплатным доменом типа @mail.ru, @yandex.ru, лучше сюда не обращаться. Довольно подозрительным может быть, если агентство открылось в разгар сезона. Обычно новые организации начинают работать где-то с зимы, чтобы к лету успеть обрасти клиентами

Самый безопасный вариант в таком случае — обращаться в крупные турагентства. Но если такой возможности нет, то лучше проверить всю информацию про новую турфирму. Начать можно с ИНН. Поискать индивидуальный номер в реестре ассоциации «Турпомощь», в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств, а туроператора проверить через базу Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Также не стоит подписывать договор с компанией, если он состоит из одной страницы. Описание условий и нюансов поездки обычно занимает около 12 страниц, к тому же у проверенных турагентств есть напечатанный чек и медицинская страховка.

И вообще у путевки в определенную страну и отель определенного класса есть средняя цена, поэтому, если туристам предлагают скидку от 10 до 50 процентов, это повод задуматься. Конечно, могут порой встретиться туры по сниженной цене, если агентство уже выкупило путевки, но еще не продало. Но обычно их предлагают постоянным клиентам, легким на подъем.

«Никто не сдаст квартиру себе в убыток»

Бывают и другие способы махинации, пишут на форумах. Например, путешественник собирается поехать в отель. Везде ему предлагают путевку за 200 тысяч рублей, а в одном агентстве — за 120 тысяч рублей. За несколько дней до вылета агент сообщает, что выбранный отель перестал принимать и предлагает выбрать что-то из других вариантов. В итоге турист соглашается на альтернативу и оказывается в более дешевом отеле, который стоит ниже суммы, которую он оплатил.

Такая же ситуация с арендой жилья.

Поверьте, никто не будет сдавать вам квартиру или дом по стоимости ниже рынка себе в убыток. Тем более в разгар сезона. Цены везде плюс-минус одинаковые. И, кстати, если вас попросят заплатить деньги риелтору до того, как вы увидите жилье, не ведитесь на это — это классическая схема мошенников

Есть еще и туры-сюрпризы, но это меньше похоже на развод. Просто клиент покупает тур, в котором указана вся информация: название страны, города, количество звезд отеля, но без его названия.

«Это типа рулетки: ты прилетаешь, и тебе говорят, в какой отель ты поедешь. Нам, кстати, очень повезло, попали в только что открывшийся пятизвездочный отель в Белеке, где было "ультра все включено", в номерах нас ждал комплемент от отеля — пляжная сумка и фрукты, а по вечерам зрителям раздавали охлажденные полотенца, чтобы легче справляться с духотой. Как нам объяснили, гостинице нужна была реклама, поэтому они и решили поучаствовать в туре-сюрпризе», — рассказала путешественница Светлана.

«Постельное белье не включено»

Однако не все может выйти так гладко, как у Светланы. Еще более серьезные опасности могут подстерегать уже во время поездки. Так, в прошлом году Оксана отправилась в Аланью с семьей. Сняла двухкомнатные апартаменты на сайте Airbnb.

«Когда мы заселились, агент по имени Елена вдруг сообщила, что за воду и свет платить придется отдельно, хотя нигде это не указывалось. В результате за 16 дней проживания содрала с нас 80 евро, не предоставив при этом никаких расчетов и снимков со счетчиков. Хотела стребовать деньги еще и за уборку, но мы ей показали, что это уже оплачено. Я бы посоветовала обсуждать такие вопросы еще до заселения, во время бронирования», — сообщила она в беседе с «Лентой.ру».

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Похожая ситуация произошла с Сергеем Тиняковым. Он рассказал, что, например, в Финляндии довольно распространено требовать деньги за оплату комплектов белья — в пределах 20 евро. «За эти деньги можно купить килограмм копченого лосося. Например, на сайте Booking.com мелким шрифтом в примечании указано, что перед выездом нужно прибраться самостоятельно или заплатить. Цена не указана, это может стоить и 50 евро. Еще в цену не включено постельное белье», — сообщил он.

По словам туриста, чтобы не переплачивать, нужно внимательнее читать описание жилья, а желательно списаться с владельцем или администратором, чтобы уточнить, нужно ли оплачивать что-то отдельно.

Уловки таксистов, гидов и местных мошенников

Приехав в отпуск, туристам не стоит забывать о безопасности. Стать жертвой мошенников они могут уже в аэропорту. Ушлые таксисты порой бессовестно заламывают цены, жалуясь на якобы сломанный счетчик, или же выбирают самый длинный маршрут, чтобы раскрутить туристов. Цена, как ни странно, оказывается в пару раз выше обычной. Отказаться платить в такой ситуации практически невозможно, поскольку водитель начинает кричать и звать на помощь других таксистов.

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Путешественники обычно предпочитают не спорить. В такой ситуации лучше заказывать такси или трансфер через проверенные приложения, потом в случае необходимости можно написать в службу поддержки.

Если же все-таки придется ехать без счетчика, эксперты рекомендуют договориться о стоимости поездки еще до того, как садиться в машину. Желательно проговорить, что это цена за всех пассажиров, а не за каждого по отдельности, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Проблемы могут возникнуть и с экскурсиями. Многие туристы обычно бронируют их у отельных гидов, которые сильно завышают цены. Зная об этом, местные агентства заманивают отдыхающих выгодными предложениями. Скидка порой может доходить до 40 процентов, но лучше не спешить радоваться. Уже в автобусе может выясниться, что в стоимость входят только услуги гида, а билеты, обед и проезд оплачиваются отдельно.

Мы с друзьями столкнулись с этим в Лиссабоне. Нашли гида, который за 40 евро согласился отвезти нас вчетвером в Синтру, а потом в Кабо да Рока. Когда мы уже отъехали от дома, вдруг выяснилось, что имелось в виду по 40 евро с каждого. Так мы распрощались со 160 евро, качество услуг тоже оставляло желать лучшего

Он советует попытаться обсудить все детали будущей поездки заранее, чтобы не попасть впросак, а также попытаться найти туристов, которые уже были на экскурсии, и расспросить их о качестве услуг.

Гуляя по городу, также можно стать жертвой мошенников. Путешественники, попадавшиеся на уловки жуликов, советуют не поднимать кошельки, папки с документами или драгоценности, лежащие на асфальте, чтобы потом не быть обвиненными в краже. Также они рекомендуют не давать незнакомцам свои ценные вещи.

В неприятную ситуацию попал 37-летний Павел, отправившийся с супругой в Перу. «Мы только прилетели в Лиму и пошли гулять по Пласа де Армас. Решили сфотографироваться около Кафедрального собора. Молодой парень, смахивающий на туриста, предложил сделать пару кадров. В общем, он дал деру: мы остались и без снимков, и без фотоаппарата», — пожаловался россиянин.

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По его словам, злоумышленники используют разные схемы. Например, могут разыграть сцену ссоры или же обратиться с вопросом. Пока один отвлекает внимание, его сообщники могут незаметно обокрасть. «Если происходит что-то необычное, лучше держать вещи ближе к телу. Можно также переписать серийные номера фотоаппарата, телефона, другой техники, так их легче будет опознать полиции, если жулики принесут их в комиссионный магазин. Хотя, как показывает практика, редко что-то находят», — рассказал Павел.