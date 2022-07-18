Выяснилось, чем опасен отит ныряльщика

Отит ныряльщика – заболевание, которое способно испортить любой пляжный отдых. Болезнь может возникнуть, даже если вы не ныряете и не увлекаетесь подводным плаванием. Рассказываем, почему она возникает, как ее избежать и можно ли спровоцировать, используя обычные наушники.

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Болезнь ныряльщиков и меломанов

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Отит ныряльщика особенно часто проявляет себя, когда люди активно купаются. Вода попадает в слуховой проход и способствует воспалению наружного отдела уха. Вызывают заболевание бактерии либо грибки, рассказал Москве 24 лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Существует наследственная предрасположенность к такому состоянию. В норме человеческое ухо устроено так, что жидкость беспрепятственно вытекает из него наружу. Но есть люди, у которых слуховой проход сильно заужен, а его физиологический изгиб выражен больше нормы. В таком "лабиринте" жидкость легче застревает и воспалительные процессы происходят с большей вероятностью", – отметил врач.

Но болезнь может развиться и после обычного, спокойного плавания, когда человек просто плывет, а вода равномерно, не резко поступает в слуховой проход.

Более того, причиной развития отита ныряльщика может стать длительное использование внутриканальных наушников. В зоне риска меломаны, которые большую часть дня проводят с "затычками".

Кожа слухового прохода в результате долгого контакта с материалом наушника не получает кислорода, плюс ухо потеет, появляется влажность. Через какое-то время все это может привести к контактному дерматиту или к отомикозу – отиту, вызванному грибками.

Без самодеятельности

При отите ныряльщика развивается сильный болевой синдром. Неприятные ощущения могут переходить в челюсть и область шеи, проявляться сильнее при жевании, надавливании на козелок (выступ у основания уха) и оттягивании ушной раковины. На коже уха может быть виден отек и покраснение.

"При первых же симптомах заболевания необходимо обратиться к лор-врачу. Заниматься самолечением при воспалениях ушей нельзя. Это может привести к потере слуха", – предупредил врач.

Отит ныряльщика лечится так же, как и наружный диффузный, только тяжелее. Дело в том, что заболевание может очень часто повторяться, просто выгоняя человека из воды. Можно пройти лечение и даже отказаться от купания, а болезнь снова "накроет" после обычного мытья в душе.

Водным берушам – да, фену – нет

Проблем при склонности к отиту ныряльщика можно избежать, если использовать гидроплаги. Это специальные силиконовые беруши, но не те, что вставляют люди на шумном производстве или при храпе родственников.

Снизить риск воспаления ушей также поможет соблюдение некоторых правил. В первую очередь обращайте внимание на то, где вы купаетесь. Избегайте водоемов с загрязненной водой.

"Иногда уши после купания советуют сушить феном. Я бы не рекомендовал этого делать, так как поток горячего воздуха может пересушить барабанную перепонку, и она станет уязвимой перед инфекцией", – отметил врач.