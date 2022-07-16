Терапевт Лапа назвала оптимальную температуру воды для купания

«Если воздух прогревается до +27...+30 °С, то температура воды будет +19...+22 °С максимум. Если человек плавает быстро, то при такой температуре можно плавать 20—30 минут. В морской воде — до 45 минут, но только при условии хорошей физической нагрузки», — объяснила эксперт.