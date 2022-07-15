Стюардесса раскрыла секреты удачного путешествия с детьми

Российская стюардесса раскрыла туристам секрет удачного путешествия с детьми. Своими советами она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь бортпроводница обратила внимание родителей на то, что менять подгузник ребенку удобнее не в салоне самолета, а в туалетной комнате, которая специально оборудована пеленальным столиком.

Кроме того, пассажирам необходимо внимательно следить за детьми, играющими в самолете.

«Так, нужно быть аккуратными с подлокотниками кресел, если ребенок стал играться с ним, маленькие пальчики могут легко попасть в любую щель, что может травмировать», — предупредила она.

Также, по словам стюардессы, категорически нельзя держать малыша головой к проходу, поскольку это может привести к неприятным последствиям.

«Бортпроводники с тележкой, конечно, аккуратно пройдут. А вот клиенты, проходящие мимо, могут совсем не уследить и задеть ребенка», — пояснила россиянка.

В заключение девушка посоветовала родителям всегда иметь с собой воду или сок, который поможет облегчить детям боль в ушах, возникающую при взлете и посадке.