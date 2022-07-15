Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Как рассчитать бюджет путешествия на автомобиле

Car.ru

Планирование автопутешествия позволит сэкономить на поездке и избежать непредвиденных ситуаций. Денег должно хватить не только на отдых и дорогу, но и на случай непредвиденной поломки. Узнаем, как составить бюджет автопутешествия, на что следует обратить внимание.

Как рассчитать бюджет путешествия на автомобиле
Фото:  Car.ru Car.ru

Собираясь в путешествие на автомобиле, следует составить план расходов. В него включаются следующие пункты:

Видео дня

Расходы на топливо. Нужно рассчитать расстояние между основными точками маршрута. Заранее следует получить информацию о трассе, по которой предстоит ехать, не ведутся ли там ремонтные работы, на каких именно участках. Далее определяется средний расход топлива и вычисляется общее количество литров бензина или дизеля на все путешествие. Важно учесть, будут ли встречаться на пути следования платные дороги и переправы.Расходы на питание. В этом пункте учитывают, сколько раз придется перекусить в придорожных кафе, а также траты на питание на месте отдыха. Продукты и перекус нужно будет взять с собой в дорогу, на это тоже следует оставить средства.

Расходы на проживание. В случае, если запланирован палаточный отдых, то данный пункт будет самым экономичным. Также следует предусмотреть, придется ли останавливаться в гостинице на пути к месту отдыха. Все пункты остановок для отдыха по возможности нужно предусмотреть, воспользовавшись интернет ресурсами.Расходы на развлечения. Если планируется посещение достопримечательностей, развлекательных центров, заповедников, то следует отложить средства на эти цели.Непредвиденные расходы. Необходимо иметь при себе запас на экстренный случай, это может быть мелкий ремонт, покупка лекарств, одежды, рабочих жидкостей для авто, расходы на платные парковки.

При себе лучше иметь не только банковские карты, заранее следует снять наличные, не исключено, что карты в пути будут принимать не везде.

Путешествие на собственном автомобиле становится все более популярным видом отдыха. Но к такой поездке следует тщательно подготовиться, в том числе и учесть, сколько нужно будет взять денег в дорогу.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители