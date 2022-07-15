Как рассчитать бюджет путешествия на автомобиле

Планирование автопутешествия позволит сэкономить на поездке и избежать непредвиденных ситуаций. Денег должно хватить не только на отдых и дорогу, но и на случай непредвиденной поломки. Узнаем, как составить бюджет автопутешествия, на что следует обратить внимание.

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Собираясь в путешествие на автомобиле, следует составить план расходов. В него включаются следующие пункты:

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Расходы на топливо. Нужно рассчитать расстояние между основными точками маршрута. Заранее следует получить информацию о трассе, по которой предстоит ехать, не ведутся ли там ремонтные работы, на каких именно участках. Далее определяется средний расход топлива и вычисляется общее количество литров бензина или дизеля на все путешествие. Важно учесть, будут ли встречаться на пути следования платные дороги и переправы.Расходы на питание. В этом пункте учитывают, сколько раз придется перекусить в придорожных кафе, а также траты на питание на месте отдыха. Продукты и перекус нужно будет взять с собой в дорогу, на это тоже следует оставить средства.

Расходы на проживание. В случае, если запланирован палаточный отдых, то данный пункт будет самым экономичным. Также следует предусмотреть, придется ли останавливаться в гостинице на пути к месту отдыха. Все пункты остановок для отдыха по возможности нужно предусмотреть, воспользовавшись интернет ресурсами.Расходы на развлечения. Если планируется посещение достопримечательностей, развлекательных центров, заповедников, то следует отложить средства на эти цели.Непредвиденные расходы. Необходимо иметь при себе запас на экстренный случай, это может быть мелкий ремонт, покупка лекарств, одежды, рабочих жидкостей для авто, расходы на платные парковки.

При себе лучше иметь не только банковские карты, заранее следует снять наличные, не исключено, что карты в пути будут принимать не везде.