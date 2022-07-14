Как не оказаться тем самым раздражающим туристом

Даже поездку мечты можно легко испортить, если к ней как следует не подготовиться. «Рамблер» собрал простые правила, которые помогут вам не только насладиться отдыхом в полной мере, но и не выбесить всех вокруг.

Фото: Кадр из фильма "Ешь.Молись.Люби" Кадр из фильма "Ешь.Молись.Люби"

Изучайте информацию перед поездкой

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Разрабатывайте маршруты, узнавайте больше о местных традициях, обычаях и достопримечательностях, которые хотелось бы посетить. Это поможет не терять и не отнимать у всех время, задавая в магазинах тысячи вопросов или уточняя у прохожих каждую мелочь.

Не завышайте ожидания

Чтобы не испортить себе поездку, не загадывайте наперед: даже сотни восторженных отзывов о каком-либо месте не гарантируют того, что лично вам там понравится. Будьте готовы к тому, что ваши ожидания могут не соответствовать реальности, поэтому заранее посмотрите побольше реалистичных фотографий в интернете, придумайте план Б на случай, если все пойдет не так, да и просто запаситесь оптимизмом.

Не говорите громко в общественных местах

Не все пассажиры самолета/поезда/автобуса хотят знать ваши планы на отпуск, поэтому старайтесь говорить тише в общественных местах. Кроме того, вы же не хотите, чтобы местные авантюристы попытались воспользоваться личной информацией, который вы же сами со всеми любезно поделились. Зачем вам лишние приключения?

Будьте терпеливы

Помните о том, что вы один из нескольких сотен или даже тысяч туристов, бродящих по городу. Вы не единственные, кто хочет запечатлеть на фото достопримечательности или сделать снимок на главной площади. Дождитесь своей очереди, будьте вежливы с другими туристами, предлагайте им помощь и всегда благодарите, если ее оказывают вам. Это не только сохранит вам хорошее настроение, но и поднимет его всем остальным.

Не задерживайте других

В местах сильного скопления людей не стоит внезапно останавливаться посередине дороги, сверяться с картами, отвечать кому-то на сообщения или просто наслаждаться видами. Старайтесь не злить попутчиков и не задерживайте транспорт или персонал, который должен обслужить и других путешественников.

Не пытайтесь оспаривать местные правила

Везде действуют свои правила, в том числе и негласные, которые могут запрещать ношение той или иной одежды, фотографирование, курение и распитие спиртных напитков в общественных местах Уважайте местную культуру и старайтесь не спорить с окружающими по таким мелочам.

Сконцентрируйтесь на путешествии