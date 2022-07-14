Сувениры, которые ни в коем случае нельзя привозить

Возвращаясь из отпуска, мы не забываем о том, что наши близкие ждут от нас не только рассказов о теплом море, но и сувениры, которые будут напоминать им о вас. К сожалению, многие подарки, которые мы привозим друзьям, не просто неуместны, но бывают и опасны. Мы собрали топ худших сувениров, которые вы можете выбрать в качестве презента.

Маски

Конечно, отправившись в страну с совершенно другой культурой и обычаями, хочется выбрать оригинальный сувенир, а не классический туристический магнитик. Многие настолько увлекаются поиском диковинки, что покупают не предназначенные для подарка вещи. К примеру, маски и статуэтки. Причем некоторые подобные вещи приобретаются не в туристических зонах, а у местных умельцев. Считается, что такой подарок может значительно нарушить ауру в доме, где будет находиться предмет. Вы не знаете, какой смысл вкладывал в создание подобного предмета его автор, а потому не рискуйте благополучием своих близких друзей.

Ритуальные инструменты

Трудно представить подарок хуже, чем ритуальные предметы, особенно музыкальные инструменты. Что интересно, это один из самых популярных видов сувениров. Но знаете ли вы, что подобные вещи несут в себе такую негативную энергетику, что буквально разрушают благополучие в доме? Такие предметы точно не предназначены для украшения стен и полок. Если вы хотите отличиться оригинальностью, старайтесь найти что-то интересное в туристических лавках, здесь меньше вероятность наткнуться на отрицательно заряженный предмет.

Шкурки