Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, как правильно подготовиться к походу.

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"Если турист или туристическая группа собираются на несколько дней пойти в поход, то первое, что им нужно сделать, — это определиться с маршрутом. Необходимо наличие полной информации о районе предполагаемого путешествия, возможных сложных и опасных участках на пути",

— отметил он в комментарии RT.

По словам эксперта, если люди путешествуют группой, то об этом обязательно нужно уведомить МЧС. В специальной форме сообщения о путешествии или походе необходимо максимально точно и полно указать всю необходимую информацию.

Участникам похода стоит иметь хорошую спортивную подготовку и тренировать выносливость. Также необходимо изучить правила безопасности, которые представлены на сайте МЧС.

Если во время похода в лес группа сбилась с маршрута, надо остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшее движение. Нужно внимательно прислушаться к окружению: возможно, вы услышите гудки автомобилей или локомотивов — тогда надо стараться идти на звук.

Если не получилось в короткий срок выйти из леса на технологические звуки самостоятельно, нужно обязательно звонить в службу 112 и в дальнейшем следовать указаниям спасателей.