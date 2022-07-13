Что будет, если у самолета откажут оба двигателя

Отказ обоих двигателей в самолете – страх не только аэрофобов, но и всех, кто планирует жить долго и счастливо. При мысли об отказе двигателя, сразу возникает образ летящего камнем вниз лайнера. "Рамблер" расскажет, так ли это опасно на самом деле.
Двигатели действительно играют в управлении самолетом важную роль. Именно благодаря им самолет в принципе отрывается от земли и двигается в небе с огромной скоростью.
В двигателях пассажирских лайнеров находятся системы подачи электричества, которое необходимо для работы компьютеров, и обеспечения функций всех систем судна в полете. А еще там находятся насосы гидравлики, которые регулируют работы шасси и подкрылок.
Так как от двигателей зависит реально много вещей, сконструированы они таким образом, что отключение работы всех систем невозможно. В любом случае, если отключатся генераторы – сработают запасные аккумуляторы. Есть системы, которые страхуют гидравлику, есть запасная турбина.
Когда пилоты проходят обучение, они готовятся к варианту, когда оба двигателя перестают работать. Поэтому знают, что делать в таких ситуациях.
Например, на одном двигателе самолет может лететь очень долго. Пассажиры могут даже не узнать, что в полете работа была нарушена.
Отказ двух двигателей не заметить сложно. Такая ситуация наиболее опасна во время взлета. Так как у пилота нет запаса времени для подготовки к посадке и высоты для возврата на аэродром вылета. Однако и в этом случае удается обойтись без жертв, такую ситуацию постоянно повторяют на обучении.
Если судно уже набрало нужную высоту, при отказе двигателей оно будет планировать и медленно терять высоту. Например, если самолет летит на высоте 10 км, он может протянуть без двигателей еще 120-130 км.
Этого времени достаточно, чтобы пилоты смогли найти аэродром для экстренной посадки. В крайнем случае судно может сесть на воду, поле или даже шоссе. Так что шансы погибнуть крайне малы!