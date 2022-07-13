Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
2 часа назад

Что будет, если у самолета откажут оба двигателя

Даша Краснова

Отказ обоих двигателей в самолете – страх не только аэрофобов, но и всех, кто планирует жить долго и счастливо. При мысли об отказе двигателя, сразу возникает образ летящего камнем вниз лайнера. "Рамблер" расскажет, так ли это опасно на самом деле.

Что будет, если у самолета откажут оба двигателя
Фото: unsplashunsplash

Двигатели действительно играют в управлении самолетом важную роль. Именно благодаря им самолет в принципе отрывается от земли и двигается в небе с огромной скоростью.

Видео дня

В двигателях пассажирских лайнеров находятся системы подачи электричества, которое необходимо для работы компьютеров, и обеспечения функций всех систем судна в полете. А еще там находятся насосы гидравлики, которые регулируют работы шасси и подкрылок.

Так как от двигателей зависит реально много вещей, сконструированы они таким образом, что отключение работы всех систем невозможно. В любом случае, если отключатся генераторы – сработают запасные аккумуляторы. Есть системы, которые страхуют гидравлику, есть запасная турбина.

Причины отказа двигателей

  • Если ошибки в работе и происходят, то чаще всего они связаны с дефектами от производителя. Порой они дают о себе знать спустя годы успешной эксплуатации самолета. Однако дефекты редко приводят к полному отказу двигателей.
  • Иногда в двигатель попадает птица или происходит пожар. В авиации такие случаи называют "порчей двигателя". Но поймать несколько птиц практически невозможно, поэтому остается другой рабочий двигатель.
  • Двигатель может перестать работать, если у него закончится топливо. Но в истории пассажирских перевозок такого не случалось.
  • Мощный поток воздуха при турбулентности может вызвать самозатухание двигателя. Вызвать такую ситуацию может лишь экстремальное природное явление, но тогда двигатель просто перезапускают.

Когда пилоты проходят обучение, они готовятся к варианту, когда оба двигателя перестают работать. Поэтому знают, что делать в таких ситуациях.

Например, на одном двигателе самолет может лететь очень долго. Пассажиры могут даже не узнать, что в полете работа была нарушена.

Отказ двух двигателей не заметить сложно. Такая ситуация наиболее опасна во время взлета. Так как у пилота нет запаса времени для подготовки к посадке и высоты для возврата на аэродром вылета. Однако и в этом случае удается обойтись без жертв, такую ситуацию постоянно повторяют на обучении.

Если оба двигателя все-таки откажут

Если судно уже набрало нужную высоту, при отказе двигателей оно будет планировать и медленно терять высоту. Например, если самолет летит на высоте 10 км, он может протянуть без двигателей еще 120-130 км.

Этого времени достаточно, чтобы пилоты смогли найти аэродром для экстренной посадки. В крайнем случае судно может сесть на воду, поле или даже шоссе. Так что шансы погибнуть крайне малы!

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители