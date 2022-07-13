Что будет, если у самолета откажут оба двигателя

Отказ обоих двигателей в самолете – страх не только аэрофобов, но и всех, кто планирует жить долго и счастливо. При мысли об отказе двигателя, сразу возникает образ летящего камнем вниз лайнера. "Рамблер" расскажет, так ли это опасно на самом деле.

Фото: unsplash unsplash

Двигатели действительно играют в управлении самолетом важную роль. Именно благодаря им самолет в принципе отрывается от земли и двигается в небе с огромной скоростью.

Видео дня

В двигателях пассажирских лайнеров находятся системы подачи электричества, которое необходимо для работы компьютеров, и обеспечения функций всех систем судна в полете. А еще там находятся насосы гидравлики, которые регулируют работы шасси и подкрылок.

Так как от двигателей зависит реально много вещей, сконструированы они таким образом, что отключение работы всех систем невозможно. В любом случае, если отключатся генераторы – сработают запасные аккумуляторы. Есть системы, которые страхуют гидравлику, есть запасная турбина.

Причины отказа двигателей

Если ошибки в работе и происходят, то чаще всего они связаны с дефектами от производителя. Порой они дают о себе знать спустя годы успешной эксплуатации самолета. Однако дефекты редко приводят к полному отказу двигателей.

Иногда в двигатель попадает птица или происходит пожар. В авиации такие случаи называют "порчей двигателя". Но поймать несколько птиц практически невозможно, поэтому остается другой рабочий двигатель.

Двигатель может перестать работать, если у него закончится топливо. Но в истории пассажирских перевозок такого не случалось.

Мощный поток воздуха при турбулентности может вызвать самозатухание двигателя. Вызвать такую ситуацию может лишь экстремальное природное явление, но тогда двигатель просто перезапускают.

Когда пилоты проходят обучение, они готовятся к варианту, когда оба двигателя перестают работать. Поэтому знают, что делать в таких ситуациях.

Например, на одном двигателе самолет может лететь очень долго. Пассажиры могут даже не узнать, что в полете работа была нарушена.

Отказ двух двигателей не заметить сложно. Такая ситуация наиболее опасна во время взлета. Так как у пилота нет запаса времени для подготовки к посадке и высоты для возврата на аэродром вылета. Однако и в этом случае удается обойтись без жертв, такую ситуацию постоянно повторяют на обучении.

Если оба двигателя все-таки откажут

Если судно уже набрало нужную высоту, при отказе двигателей оно будет планировать и медленно терять высоту. Например, если самолет летит на высоте 10 км, он может протянуть без двигателей еще 120-130 км.