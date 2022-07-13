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1 час назад

Россиянам напомнили о возможности полететь в Азию лучшей авиакомпанией мира

Lenta.ru

Авиакомпания Qatar Airways предлагает рейсы из Москвы в разные азиатские страны туда и обратно от 33,7 тысячи рублей со стыковой в Дохе. О возможности полететь в Азию на самолете лучшей авиакомпании мира россиянам напомнили специалисты портала Vandrouki.

Какой авиакомпанией лучше лететь в Азию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В стоимость билета входит питание, провоз багажа и ручной клади. Также сообщается, что Qatar Airways давно выполняет рейсы из российской столицы, а с 31 октября планирует запустить рейсы из Санкт-Петербурга.

Таким образом, из Москвы в Коломбо и обратно можно слетать за 33,7 тысячи рублей, в Бангкок — за 34 тысячи рублей, в Хошимин — за 36,2 тысячи рублей. Также стоимость рейса в Мале начинается от 38,5 тысячи рублей. Аналитики портала пояснили, что речь идет о перелетах, намеченных на ноябрь-декабрь 2022 года и с января по март 2023 года.

Qatar Airways неоднократно лидировала в рейтингах лучших авиакомпаний мира. В 2021 году британская компания Skytrex назвала ее самой безопасной авиакомпанией и лучшим перевозчиком.

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