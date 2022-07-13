Диетолог рассказала, какую еду стоит исключить перед перелетом

Диетолог предупреждает, что перед полетом лучше отказаться от острой и жирной пищи. Под запретом также бобовые и сладкая газировка. На борту самолета понижено атмосферное давление, а значит все, от чего может вздуться живот, обязательно сработает.

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Также стоит ограничить потребление соли. На большой высоте притупляются рецепторы и можно легко пересолить пищу, даже не заметив этого. Как известно, натрий задерживает в организме лишнюю жидкость, что повышает нагрузку на сердце. Врач отмечает, что в полете нужно пить воду, но в умеренных количествах.