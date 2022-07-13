3 лайфхака, чтобы не набрать вес в отпуске

Вам тоже неприятно вставать на весы в конце лета?

Фото: WomanHit WomanHit

Как правило, вместе с симпатичными фото мы часто привозим из отпуска лишние килограммы, которые потом приходится агрессивно сгонять в фитнес-зале. Не слишком приятная перспектива, правда? Но ведь можно просто держать себя в форме даже на отдыхе, это несложно, особенно если мы расскажем несколько лайфхаков на этот счет.

Не все включено

Да, all inclusive манит любого туриста, но перевешивают ли плюсы значительные минусы? Люди, которым трудно сдержать аппетит, однозначно не смогут побороть соблазн положить пусть и в маленькую тарелку как можно больше. Даже не будем говорить, какую неприятную цифру вы затем увидите на весах. На любом шведском столе есть блюда, относительно безопасные для фигуры, однако даже с ними стоит знать меру. Вообще, слово «мера» должно стать вашим главным словом во время отпуска, и тогда вы не будете знать никаких проблем.

Как дома

Еще лучше, если у вас есть свой режим питания, который вы успели опробовать и он приносит вам результаты в виде хорошей фигуры. Кто сказал, что в отпуске придется отказаться от домашних привычек? Конечно, те же самые блюда, что и дома, в других странах найти непросто, но вы ведь знаете их состав, а значит, можете выбирать те продукты, которые максимально безопасны для вашей формы. Главное, не увлекаться гастрономическими турами и не связываться с жареными блюдами.

Где тут спа?