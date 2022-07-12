Как победить в курортных играх и получить деньги

На курортах юга России можно встретить разных мошенников. Кто-то вымогает деньги, другие воруют их, отвлекая внимание человека, а третьи выманивают их с помощью развлечения. Схема заработка проста: вам нужно выполнить определенное задание, которое, на первый взгляд, кажется простым. На самом деле, выполнить его невозможно, но есть маленькие хитрости. О том, как победить в этих играх — в материале “Рамблера”.
На первый взгляд, все очень просто, и многие играли в эту игру с друзьями в детстве. Перед вами сидит человек, который кладет камень или шарик под наперсток/стакан или другую посуду, которой можно накрыть. После этого он меняет их местами, а вам всего лишь нужно внимательно следить и найти стакан, под которым спрятан шарик. Если найдете, получаете деньги, если нет
Как победить: Шарик незаметно попадает в руки к мужчине, который занимается перетасовкой наперстков. Поэтому вместо того, чтобы выбирать наперсток, где лежит шарик, нужно попросить его показать руки. Условия о том, что нужно найти шарик именно под наперстком, не было, поэтому вы будете абсолютно правы.
Этот конкурс тоже кажется простым на первый взгляд, но на самом деле, справиться с ним тяжело. Человеку дают условие: нужно съесть 3-4 печенья, сложенных в бутерброд, за 60 секунд. Обычно человеку набивает ими рот, не может прожевать и проглотить. При этом, запивать водой печенье нельзя.
Как победить: К конкурсу нужно подготовиться заранее. Лучше, чтобы желудок был пустым, чтобы не было последствий для организма. Перед конкурсом нужно набрать в рот побольше слюны, чтобы печенье растворилось. Когда оно попадет в рот, нужно пережевывать его как можно быстрее, чтобы оно не разбухло и пролезло в горло. Также в условии говорится о том, что нельзя запивать печенье водой, но можно другими жидкостями, поэтому дерзайте.
Эти конкурсы придуманы для тех, кто хочет потешить свое самолюбие, но на самом деле, для того, чтобы в них победить, нужна сила и хорошая координация. Лучше всего иметь сильные руки. В заданиях нужно провисеть минуту на турнике, который прокручивается, или забраться по лестнице, на которой невозможно удержать равновесие.
Как победить: На лестнице не нужно стараться забраться сразу же. Перевернитесь и перенесите вес тела на ноги, чтобы перехватиться руками, а потом подтягивайтесь. С турником будет сложнее, и здесь действительно нужна сила. Если у вас слабые руки, лучше не рисковать.