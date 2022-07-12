Как победить в курортных играх и получить деньги

На курортах юга России можно встретить разных мошенников. Кто-то вымогает деньги, другие воруют их, отвлекая внимание человека, а третьи выманивают их с помощью развлечения. Схема заработка проста: вам нужно выполнить определенное задание, которое, на первый взгляд, кажется простым. На самом деле, выполнить его невозможно, но есть маленькие хитрости. О том, как победить в этих играх — в материале “Рамблера”.

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Наперстки

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На первый взгляд, все очень просто, и многие играли в эту игру с друзьями в детстве. Перед вами сидит человек, который кладет камень или шарик под наперсток/стакан или другую посуду, которой можно накрыть. После этого он меняет их местами, а вам всего лишь нужно внимательно следить и найти стакан, под которым спрятан шарик. Если найдете, получаете деньги, если нет

Как победить: Шарик незаметно попадает в руки к мужчине, который занимается перетасовкой наперстков. Поэтому вместо того, чтобы выбирать наперсток, где лежит шарик, нужно попросить его показать руки. Условия о том, что нужно найти шарик именно под наперстком, не было, поэтому вы будете абсолютно правы.

Съесть печенье за 60 секунд

Этот конкурс тоже кажется простым на первый взгляд, но на самом деле, справиться с ним тяжело. Человеку дают условие: нужно съесть 3-4 печенья, сложенных в бутерброд, за 60 секунд. Обычно человеку набивает ими рот, не может прожевать и проглотить. При этом, запивать водой печенье нельзя.

Как победить: К конкурсу нужно подготовиться заранее. Лучше, чтобы желудок был пустым, чтобы не было последствий для организма. Перед конкурсом нужно набрать в рот побольше слюны, чтобы печенье растворилось. Когда оно попадет в рот, нужно пережевывать его как можно быстрее, чтобы оно не разбухло и пролезло в горло. Также в условии говорится о том, что нельзя запивать печенье водой, но можно другими жидкостями, поэтому дерзайте.

Подвесная лестница и турник

Эти конкурсы придуманы для тех, кто хочет потешить свое самолюбие, но на самом деле, для того, чтобы в них победить, нужна сила и хорошая координация. Лучше всего иметь сильные руки. В заданиях нужно провисеть минуту на турнике, который прокручивается, или забраться по лестнице, на которой невозможно удержать равновесие.