Как не отдать все свои деньги за отпуск: советы эксперта

Passion.ru пообщался с экспертом по туризму и выяснил, как сэкономить при планировании отпуска, чтобы не остаться без денег и впечатлений.

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Планируя путешествие, все мы рассчитываем не только провести его ярко и насыщенно, но еще и с выгодой для своего кошелька. Возможно ли такое? На каких моментах действительно получится сэкономить? И как улететь в тур, дешевле на 30-40% от его стоимости? Ответы на все эти и многие другие волнующие вопросы даст Анна Невзорова — эксперт по туризму и основатель агентства Lime Travel.

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Анна Невзорова эксперт по туризму и основатель агентства Lime Travel (limetravelclub.ru, телеграмм-канал: limetravelclub)

За все годы своего личного опыта путешествий и работы в туризме я накопила немало лайфхаков, благодаря которым путешествие можно сделать действительно выгодным. И, зная о них, вы получите не только яркие эмоции от поездки, но и привлекательную цену на свой отдых! Итак, что важно учитывать при планировании отпуска без ощутимого удара по бюджету?

Основное правило любого путешественника — чем раньше, тем лучше! То есть если вы занялись вопросом летнего отдыха еще зимой, то у вас есть реальный шанс сэкономить до 40% от его стоимости! При раннем бронировании отели всегда предлагают хорошие скидки, к этим предложениям туроператоры добавляют выгодные тарифы на авиаперелет, и в итоге цены могут быть практически в два раза ниже, чем если бы вы покупали этот же тур за пару недель до начала отдыха.

Также стоимость тура зависит и от авиаперевозчика. Если вы летите лоукостером, чартерным рейсом или рейсами с пересадкой, стоимость такого перелета будет меньше, чем прямой регулярный рейс премиальной авиакомпании.

Важно помнить, что в туризме есть такое понятие, как даты повышенного спроса. Это дни, когда желающих отдохнуть очень много, соответственно, цены на этот период будут выше. Сюда относятся школьные каникулы, майские и новогодние праздники. Что касается последних, то не забываем сюда включать и доплату за праздничный гала-ужин, а это 100-200$ за человека! Сюда входит праздничный банкет и шоу-программа, и отказаться от всего этого не получится. И, кстати, если чуть сдвинуть даты отдыха и полететь сразу после новогодних каникул, то цены будут уже гораздо ниже.

Не последнюю роль при поиске выгод играет и выбор турагента. Грамотный эксперт всегда подскажет, как выбрать более бюджетный отель, который по качеству не уступает дорогостоящим вариантам, но, к примеру, из которого до пляжа идти на три минуты дольше. Совсем не критично, а на бюджет повлиять может существенно.

Кроме того, можно поиграть с типами питания. И если, допустим, где-нибудь в Турции нет смысла отказываться от системы «все включено», то на Мальдивах вместо этого как вариант предлагаю рассмотреть «полный пансион». Для тех, кто на отдыхе умерен в употреблении алкоголя или вообще его не употребляет, и нет смысла переплачивать за «все включено»!

И еще один очень популярный в последние несколько лет лайфхак — отдых в новом отеле. Как правило, в первый год после открытия отелям нужно привлечь туристов, выделиться на фоне конкурентов и собрать позитивные отзывы. Одним словом — создать себе репутацию. И здесь на помощь приходят привлекательные цены! Туристы, видя интересные предложения, охотно ими пользуются, едут знакомиться с новичками на рынке отельного мира и прилично экономят на проживании! Так, например, открывшийся в прошлом году NG Phaselis bay 5* в Турции предлагал цены почти в два раза ниже тех, что мы имеем сегодня. И 99% отелей действуют точно так же.