Раскрыты способы уместить в чемодан необходимые вещи

Российская стилистка, эксперт интернет-магазина Shopping Live Екатерина Богданова раскрыла способы уместить в чемодан все необходимые в поездке вещи. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

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Так, при сборах в дорогу следует воспользоваться вакуумными пакетами, которые сократят занимаемое одеждой пространство за счет избавления от лишнего воздуха. Кроме того, по словам специалистки, экономит место размещение мелких предметов в обуви.

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«Например, скрутить носки и поместить их внутрь. Туда же можно отправить и другие нужные вещи: ремень, средства гигиены и другую мелочевку»,

— пояснила Богданова, указав, что пустоты также образуются при сворачивании и укладывании нарядов вертикальными рулонами, а не стопками.

В то же время эксперт призвала переливать жидкую декоративную и уходовую косметику во флаконы с маленькой емкостью и уделять внимание важным мелочам, например наушникам и зарядкам. «Плойку для волос или другие устройства можно положить в полотенце и скрутить рулоном. Провода — обмотать вокруг ремня или той же плойки. Наушники и зарядки — поместить в кроссовки или специальный органайзер, который можно соорудить из шейных платков, или положить в карман джинсов. Украшения лучше сложить в небольшие коробочки и разместить на внутренней стороне крышки чемодана», — считает стилистка.

В заключение Богданова посоветовала не упаковывать в чемодан громоздкую верхнюю одежду — ее лучше надеть на себя или нести в руках, — а также деньги, документы и те предметы, которые легко можно приобрести по приезде.

«Вроде бы банальность — чемодан может потеряться. Конечно, потом его, скорее всего, найдут, но на это уйдут время и нервы. Очень неприятно, если в этом чемодане будут документы, деньги, гаджеты, драгоценные украшения или скоропортящиеся продукты. Все это стоит упаковать в ручную кладь и держать при себе как предметы первой необходимости и лекарства со средствами повседневной личной гигиены»,

— объяснила эксперт.

В июне модный редактор Джорджия Тродд назвала лучшую одежду для долгих поездок. По словам стилистки, вдохновением для подобного наряда могут послужить домашние вещи.

«Комфорт превыше всего, когда речь заходит о сборах в аэропорт»,

— отметила эксперт.